Yüzlerce Kişiye Yangın Eğitimi Verildi

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından yaklaşık bin 100 kişiye yangın eğitimi verildi.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından yaklaşık bin 100 kişiye yangın eğitimi verildi. 2019 yılı Mart Ayı faaliyetleri kapsamında yaklaşık bin 100 kişiye yangın eğitimi verilerek yangın tatbikatları yapıldı.



Erzincan Emniyet Müdürlüğü, 3. Ordu Karargah Destek Komutanlığı-Askeri İtfaiye Personeli, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, 3. Ordu Hava Savunma Taburu, Erzincan Belediyesi Anaokulu, Salih Erkan İlkokulu, Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yavuz Selim İlkokulu'nda yangın eğitimi verilerek yangın tatbikatları gerçekleştirildi. Ziya Gökalp İlkokulu öğrencilerine ise meslek tanıtımı yapıldı.



Binali Yıldırım Üniversitesi Üzümlü Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü, Kızılay Anaokulu, Şehit Polis Kenan Ardıç İlkokulu öğrencileri ise itfaiye binasını ziyaret ederek yeni itfaiye binası, araç gereç, ekipmanlar ve itfaiyecilik mesleği hakkında bilgiler edindiler.



Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Basşoy eğitimler hakkında yaptığı açıklamada, "Erzincan Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla her alanda farkımızı ortaya koyuyoruz. Yangın ve diğer doğal afetler karşısında daha bilinçli bir toplum oluşturmak adına İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliğince faaliyetler düzenliyoruz. Tabi ki olası yangın vakaları karşısında şehrin ve vatandaşlarımızın güvenliğini yüksek düzeyde sağlamak amacıyla biz önlemlerimizi en iyi şekilde almak için büyük çabalar sarf ettik ve itfaiye teşkilatımızı uluslararası standartlara ulaştırdık. Erzincan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha güzel daha refah bir yaşam sürmesi için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

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