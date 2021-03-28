Yüzlerce kişiye 'yardım eli'... - Son Dakika

Yüzlerce kişiye 'yardım eli'...

28.03.2021 07:28
Yüzlerce kişiye 'yardım eli'..., System.String[]

Robotel Derneği doğuştan uzuv gelişimine engel olan, ortopedik rahatsızlıklar ya da kaza sonucu uzuv kaybı yaşayan kişiler için üç boyutlu yazıcıyla mekanik eller üretiyor.

Robotel Derneği doğuştan uzuv gelişimine engel olan, ortopedik rahatsızlıklar ya da kaza sonucu uzuv kaybı yaşayan kişiler için üç boyutlu yazıcıyla mekanik eller üretiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu Zeynep Karagöz, ABD merkezli bir iyilik hareketinden ilham alarak Serdar Okumuş ve Hakan Pakten'le işe koyulmuş.

Dernek tüm başvuruları robotel.org sitesi üzerinden alıyor. Çocuklar öncelikli... Üstelik onlar için istedikleri temada üretim yapıyorlar. Zeynep Karagöz "Kızlar arasında bir numaralı tema Elsa ('Karlar Ülkesi' filminden). Daha sonra Batman'ler, Thor'lar, Sünger Bob'lar..." diyor.

Robotel'e destek olmak için üç boyutlu yazıcı sahibi, tasarımcı olmaya gerek yok. Heves ve özveri yeter. Gönüllülük formu internet siteleri üzerinden dolduruluyor.

Dernek sayesinde hayatı değişen çocukların söylediklerini okuyunca siz de gönüllü olmak isteyebilirsiniz...

ARKADAŞLARIM ÖNCE FARK ETMEDİ

Ecrin Durmuş, (8.5)

Robot elimle kalem tutuyorum, kapıyı açabiliyorum, lambayı yakabiliyorum… Hatta piyano çaldım. Arkadaşlarım ilk önce robot elimi fark etmedi, sonradan dikkatlerini çekti. Önceden sol elimle yemek yerken zorlanıyordum ama şimdi robot elimi kullanarak yiyorum. Çok mutluyum.

UMUT OLMAYA DEVAM EDECEĞİM

Yağmur Karaarslan (10.5)

Robot elim yapılmadan önce bisiklete ve scootter'a binmekte zorluk çekiyordum ve belim ağrıyordu. Robot elim yapılınca zorluk çekmemeye başladım… Onun sayesinde haberlere çıktım. Diğer çocuklara umut oldum. Olmaya da devam edeceğim.

Yüzlerce kişiye 'yardım eli'...

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, Karagöz, Robot, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yüzlerce kişiye 'yardım eli'... - Son Dakika Magazin


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