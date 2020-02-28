Yüzlerce komando sınıra gönderilmek üzere Hatay'da - Son Dakika
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Yüzlerce komando sınıra gönderilmek üzere Hatay'da

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askerin ardından sınır karakollarına takviyeler sürüyor.

Yüzlerce komando sınıra gönderilmek üzere Hatay'da, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askerin ardından sınır karakollarına takviyeler sürüyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine çeşitli birliklerden yüzlerce komando geldi.

Hatay'daki sınır karakollarına komando birlikleri destek olarak gönderiliyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden getirilen yüzlerce komando Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gelen komandolara vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bir yaşlı kadının, 'Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin' diyerek askerleri selamlaması dikkat çekti.

Zırhlı araçlara binen komandolar, daha sonra Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine gitti.

(Umutcan İşledici - İsmet Biçen/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:35 Kaynak: İHA
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