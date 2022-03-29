Yüzlerce koyun arasında annelerini kokularından tanıdılar - Son Dakika

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Yüzlerce koyun arasında annelerini kokularından tanıdılar

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki koyun kuzu buluşması renkli görüntüler oluşturdu

SİVAS Anadolu'da baharın habercilerinden kuzuların anneleri ile buluşma anları renkli görüntüler oluşturuyor.

Baharın kendini hissettirmesi ile baharın habercisi olan kuzular da dünyaya geldi. Genelde annelerinden ayrı tutulan kuzuların, günde iki kez anneleri ile bir araya getirilip süt emmeleri sağlanıyor. Kuzular yüzlerce koyun arasında annelerini kokularından seçiyor. Her kuzu takip ettiği kokusundan annesine ulaşarak karnını doyuruyor.

Sivas'ın Ulaş İlçesinde bulunan Tarım İşletmesi Müdürlüğü'ne ait ağılda da koyun kuzu buluşmaları başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan bugün işletmeyi ziyaret edip koyun kuzu buluşmasına şahitlik etti. Yüzlerce kuzunun koyun kalabalığı içerisinde annelerine ulaşma çabaları renkli görüntüler oluşturdu.