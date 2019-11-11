Son Dakika Haberleri: Yüzlerce lastiği ateşe verdiler
Son Dakika 3. Sayfa Yüzlerce lastiği ateşe verdiler

Yüzlerce lastiği ateşe verdiler

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kullanılmayan yüzlerce araç lastiği kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Yüzlerce lastiği ateşe verdiler, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kullanılmayan yüzlerce araç lastiği kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.


Kuyucu Mahallesi kırsalında toplu halde bulunan yaklaşık 200 civarında eski araç lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Yakılan lastiklerin çıkardığı dumanlar, kilometrelerce uzaktan görüldü.


Civardaki köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Olay yerinde konuşan Kuyucu Mahallesi Muhtarı Ertan Karadeniz, lastiklerin, içindeki bakır telleri ele geçirmek için birileri tarafından yakıldığını öne sürdü. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


E-5'te korku dolu anlar! Lüks araç alev alev yandı
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 09:00:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüzlerce lastiği ateşe verdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]