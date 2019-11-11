Son Dakika Haberleri: Yüzlerce lastiği ateşe verdiler
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Yüzlerce lastiği ateşe verdiler

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kullanılmayan yüzlerce araç lastiği kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Yüzlerce lastiği ateşe verdiler, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kullanılmayan yüzlerce araç lastiği kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Kuyucu Mahallesi kırsalında toplu halde bulunan yaklaşık 200 civarında eski araç lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Yakılan lastiklerin çıkardığı dumanlar, kilometrelerce uzaktan görüldü.

Civardaki köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Olay yerinde konuşan Kuyucu Mahallesi Muhtarı Ertan Karadeniz, lastiklerin, içindeki bakır telleri ele geçirmek için birileri tarafından yakıldığını öne sürdü.

(İHA)

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
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