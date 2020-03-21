Yüzlerce leylek yakından görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüzlerce leylek yakından görüntülendi - Son Dakika

Yüzlerce leylek yakından görüntülendi

6 saat önce

Bahar mevsiminin müjdecisi olan leylekler, sürü halinde yakından görüntülendi.

Yüzlerce leylek yakından görüntülendi, System.String[]

Bahar mevsiminin müjdecisi olan leylekler, sürü halinde yakından görüntülendi.


Yaz aylarına sayılı günler kala Afrika'dan sürüler halinde sıcak bölgelere uçan leylekler, Türkiye topraklarına göç etmeye başladı. Göç esnasında kanat çırpmadan kilometrelerce yol kat edebildikleri bilinen uzun gagalar, Eskişehir'in Çukurhisar beldesinde dinlenmek için kondukları boş bir tarlada objektiflere yansıdı. Siyah beyaz renkleri ve geniş kanatları ile görenleri hayran bırakan yüzlerce leylek, havada olduğu gibi karada da görsel şölen oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:00 Kaynak: İHA

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