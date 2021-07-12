Yüzlerce mağduru olan "Ankaway"ın sahibi konuştu - Son Dakika

Eskişehir'de kurduğu şirketle yüzlerce vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan Eren Düzyol, mağdurların parasını ödemeye devam ettiğini ifade ederek, "Benim bu mağdurlara 2017'den 2021'e kadar ödediğim toplam para 3 milyon TL oldu. 4 yıldır kişilerin parasını ödediğim için hakkımda çıkan bütün dolandırıcılık davalarından beraat ettim" dedi.

Eskişehir'de 2015 yılında kurulan 'Ankaway' isimli şirket çatısı altında reklam izlerken gelir elde etme vaadiyle saadet zinciri kurduğu iddia edilen Eren Düzyol ve beraberindeki 9 kişi hakkında 410 vatandaşı mağdur ettikleri gerekçesiyle 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yaklaşık 11 milyonluk bir paranın elde edildiği belirtilen vurgunda tutuklanan Düzyol, yaklaşık 6 ayın ardından serbest bırakıldı. Hakkında çıkan haberler sonrasında kendisini savunan Düzyol, mağdurların paralarını ödemeye devam ettiğini söyledi. Kurdukları şirketin ardından yaşanan süreci anlatan Eren Düzyol, 4 yıldır adli kontrol şartıyla dışarıda olduğunu ifade etti. Mağdur olduklarını söyleyen kişilere düzenli olarak para ödediğini belirten Düzyol, "2015 yılında bir şirket kurduk. Kişiler kurduğumuz bazı işlerden ek gelir elde ediyordu. 10 Mayıs 2017 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına çağırıldım bu konu ile alakalı. Ben başsavcılığa gittiğim zaman dekontları da yanımda götürdüm. Ben o esnada tutuklandım. 17 Kasım 2017 tarihinde tahliye oldum. Bu süreçte ben mağdur oldum diyen kişilerin paralarını ödemeye devam ettim, ödemeye de devam ediyorum. Ben cezaevindeyken adamın biri 'Maddi manevi yıpranma payı olarak 100 bin TL' isterim yazmış. Yani gerçek alacaklıların dışında da cezaevine girdiğim için para isteyenler oldu. Bu sene olay yeni yapılmış gibi haberim yapıldı. Olay 2017 yılında gerçekleşmiştir, 4 yıldır adli kontroldeyim. Türkiye'yi terk etmedim. İddia edildiği gibi bir dolandırma söz konusu değil" şeklinde konuştu.

2017'DEN 2021'E KADAR ÖDEDİĞİM TOPLAM PARA 3 MİLYON TL OLDU

2017 yılından itibaren mağdur vatandaşlara 3 milyon TL ödediğinin altını çizen Eren Düzyol, "İddianamede yazan 11 milyon 400 bin TL para girmiş, 11 milyon 200 bin TL para çıkmış. Benim bu mağdurlara 2017'den 2021'e kadar ödediğim toplam para 3 milyon TL oldu. Kalanları da ödemeye devam ediyorum. Arkamda bıraktığım 1 milyon 500 bin TL alacak var ve hepsinin de karşısına çıkıyorum. Ben 2017 yılında tutuklandığım zaman Eskişehir'de 7 tane marketim vardı, hepsi çalışıyordu. Marketleri kapattı ve dolandırdı gibi bir durum söz konusu değil. Ben 4 senedir insanların ödemelerini yapıyorum" dedi.

"BÜTÜN DOLANDIRICILIK DAVALARINDAN DA BERAAT ETTİM"

Hakkında açılan 4 tane dolandırıcılık davasından beraat ettiğini belirten Düzyol, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Ankaway ile alakalı kamu davası var. 19 Kasım 2021 tarihinde ilk celsesi görülecek. Ondan önce hakkımda açılan bütün dolandırıcılık davalarından da beraat ettim. Kişilerin mağduriyetlerini giderdim. Zararlarını giderdim ve ağır ceza mahkemelerinden beraat ettim. Kripto paradan 14 milyon TL elde ettiğime dair yeni bir haber çıkmış. Bu paralar insanların borsalardan alım satım yaptığı bir şeydir. İnsanların başına ne gelse suçlu olarak beni görmeye başladılar."

"DAVA TARİHİNE KADAR KİMSENİN ALACAĞI KALMAYACAK"

Davada adı geçen 410 kişiden ortalama 150 tanesinin kalacağını ve onların da zararını karşılayacağını ifade eden Eren Düzyol, "Şu anda 410 kişi görünüyor. Birçoğu 'ben gelemeyeceğim, alacağımı aldım' gibi ifadeler vermeye başladı. Benim tahminim bu sayı 150'ye kadar düşecek. O tarihe kadar da kimsenin alacağı kalmayacak. 4 tane dolandırıcılık davasından beraat ettim. Kişilerin mağduriyetlerini giderdim. Şu an banka hesaplarımda savcılık tarafından konulmuş blokeler var. Ben buna rağmen çalışıp insanların parasını ödüyorum. Ben haberlerde yansıtıldığı gibi kimseyi dolandırmadım. Böyle bir amacım da olmadı" diye konuştu.

(Ali Furkan Çetiner - Bahadır Turgut/İHA)