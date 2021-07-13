Üye Girişi
Yüzlerce mağduru olan "Ankaway"ın sahibi konuştu - Son Dakika

Yüzlerce mağduru olan "Ankaway"ın sahibi konuştu

13.07.2021 00:57
Yüzlerce mağduru olan

Eskişehir'de kurduğu şirketle yüzlerce vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan Eren Düzyol, mağdurların parasını ödemeye devam ettiğini ifade ederek, "Benim bu mağdurlara 2017'den 2021'e kadar ödediğim toplam para 3 milyon TL oldu.

Eskişehir'de kurduğu şirketle yüzlerce vatandaşı dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan Eren Düzyol, mağdurların parasını ödemeye devam ettiğini ifade ederek, "Benim bu mağdurlara 2017'den 2021'e kadar ödediğim toplam para 3 milyon TL oldu. 4 yıldır kişilerin parasını ödediğim için hakkımda çıkan bütün dolandırıcılık davalarından beraat ettim" dedi.

Eskişehir'de 2015 yılında kurulan 'Ankaway' isimli şirket çatısı altında reklam izlerken gelir elde etme vaadiyle saadet zinciri kurduğu iddia edilen Eren Düzyol ve beraberindeki 9 kişi hakkında 410 vatandaşı mağdur ettikleri gerekçesiyle 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yaklaşık 11 milyonluk bir paranın elde edildiği belirtilen vurgunda tutuklanan Düzyol, yaklaşık 6 ayın ardından serbest bırakıldı. Hakkında çıkan haberler sonrasında kendisini savunan Düzyol, mağdurların paralarını ödemeye devam ettiğini söyledi. Kurdukları şirketin ardından yaşanan süreci anlatan Eren Düzyol, 4 yıldır adli kontrol şartıyla dışarıda olduğunu ifade etti. Mağdur olduklarını söyleyen kişilere düzenli olarak para ödediğini belirten Düzyol, "2015 yılında bir şirket kurduk. Kişiler kurduğumuz bazı işlerden ek gelir elde ediyordu. 10 Mayıs 2017 tarihinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına çağırıldım bu konu ile alakalı. Ben başsavcılığa gittiğim zaman dekontları da yanımda götürdüm. Ben o esnada tutuklandım. 17 Kasım 2017 tarihinde tahliye oldum. Bu süreçte ben mağdur oldum diyen kişilerin paralarını ödemeye devam ettim, ödemeye de devam ediyorum. Ben cezaevindeyken adamın biri 'Maddi manevi yıpranma payı olarak 100 bin TL' isterim yazmış. Yani gerçek alacaklıların dışında da cezaevine girdiğim için para isteyenler oldu. Bu sene olay yeni yapılmış gibi haberim yapıldı. Olay 2017 yılında gerçekleşmiştir, 4 yıldır adli kontroldeyim. Türkiye'yi terk etmedim. İddia edildiği gibi bir dolandırma söz konusu değil" şeklinde konuştu.

"2017'den 2021'e kadar ödediğim toplam para 3 milyon TL oldu"

2017 yılından itibaren mağdur vatandaşlara 3 milyon TL ödediğinin altını çizen Eren Düzyol, "İddianamede yazan 11 milyon 400 bin TL para girmiş, 11 milyon 200 bin TL para çıkmış. Benim bu mağdurlara 2017'den 2021'e kadar ödediğim toplam para 3 milyon TL oldu. Kalanları da ödemeye devam ediyorum. Arkamda bıraktığım 1 milyon 500 bin TL alacak var ve hepsinin de karşısına çıkıyorum. Ben 2017 yılında tutuklandığım zaman Eskişehir'de 7 tane marketim vardı, hepsi çalışıyordu. Marketleri kapattı ve dolandırdı gibi bir durum söz konusu değil. Ben 4 senedir insanların ödemelerini yapıyorum" dedi.

"Bütün dolandırıcılık davalarından da beraat ettim"

Hakkında açılan 4 tane dolandırıcılık davasından beraat ettiğini belirten Düzyol, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Ankaway ile alakalı kamu davası var. 19 Kasım 2021 tarihinde ilk celsesi görülecek. Ondan önce hakkımda açılan bütün dolandırıcılık davalarından da beraat ettim. Kişilerin mağduriyetlerini giderdim. Zararlarını giderdim ve ağır ceza mahkemelerinden beraat ettim. Kripto paradan 14 milyon TL elde ettiğime dair yeni bir haber çıkmış. Bu paralar insanların borsalardan alım satım yaptığı bir şeydir. İnsanların başına ne gelse suçlu olarak beni görmeye başladılar."

"Dava tarihine kadar kimsenin alacağı kalmayacak"

Davada adı geçen 410 kişiden ortalama 150 tanesinin kalacağını ve onların da zararını karşılayacağını ifade eden Eren Düzyol, "Şu anda 410 kişi görünüyor. Birçoğu 'ben gelemeyeceğim, alacağımı aldım' gibi ifadeler vermeye başladı. Benim tahminim bu sayı 150'ye kadar düşecek. O tarihe kadar da kimsenin alacağı kalmayacak. 4 tane dolandırıcılık davasından beraat ettim. Kişilerin mağduriyetlerini giderdim. Şu an banka hesaplarımda savcılık tarafından konulmuş blokeler var. Ben buna rağmen çalışıp insanların parasını ödüyorum. Ben haberlerde yansıtıldığı gibi kimseyi dolandırmadım. Böyle bir amacım da olmadı" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Türk Lirası, Eren Düzyol, Eskişehir, Ankaway, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüzlerce mağduru olan 'Ankaway'ın sahibi konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü 00:30 Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım 00:20 Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım İçişleri Bakanlığı'ndan 23:40 İçişleri Bakanlığı'ndan "Afgan göçü" iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e yükseldi 23:07 Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın! Yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e yükseldi Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı 22:00 Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 20:58 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi
Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var 18:58 Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Cemile Canyurt evlendi 18:07 Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Cemile Canyurt evlendi

Son Dakika Haberleri
07:39 Yunanistan'nın çirkin saldırından sonra Fatih Terim'den ilk açıklama: "Dostluk maçlarında
18:49 Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek
18:41 İttifaklarda dengeler değişiyor! Ali Babacan'ın adaylık açıklaması akılları karıştırdı
18:34 Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan son dönemin gözdesi Boupendza'ya yeşil ışık!
18:01 Merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı! Herkesin gözü kulağı alınacak o kararda
17:54 Koltuk fotoğrafından ders almadılar! Garipoğlu ailesinden skandal üstüne skandal
17:47 Eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan çarpıcı açıklamalar! "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın"
17:43 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
17:32 Dünyanın gözü kulağı bu uçuştaydı! Uçuş öncesi Elon Musk'un sürpriz ziyaretinin detayları ortaya çıktı
17:22 Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak
Yunanistan'nın çirkin saldırından sonra Fatih Terim'den ilk açıklama: Yunanistan'nın çirkin saldırından sonra Fatih Terim'den ilk açıklama: "Dostluk maçlarında         
07:40
Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç, bikinili yakalandı! Fiziğiyle gençlere taş çıkarttı Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç, bikinili yakalandı! Fiziğiyle gençlere taş çıkarttı         
00:27
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi         
23:36
Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı         
22:10
Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti         
21:22
Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu         
19:11
Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var         
18:07
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu 16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu         
17:52
Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif         
17:09
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş         
13:37
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı         
11:52
Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi         
09:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 07:45:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüzlerce mağduru olan "Ankaway"ın sahibi konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement