Son Dakika Haberleri: Yüzlerce metre ötedeki trafik kural ihlalleri drone ile tespit ediliyor
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Yüzlerce metre ötedeki trafik kural ihlalleri drone ile tespit ediliyor

2 saat önce

Aksaray'da karayollarında aralıksız uygulama ve denetim yapan polis ekipleri, drone ile yaptıkları uygulamalarla yüzlerce metre gerideki araçların trafik ihlallerini tespit ediyor.

Yüzlerce metre ötedeki trafik kural ihlalleri drone ile tespit ediliyor, System.String[]
Aksaray'da karayollarında aralıksız uygulama ve denetim yapan polis ekipleri, drone ile yaptıkları uygulamalarla yüzlerce metre gerideki araçların trafik ihlallerini tespit ediyor.

Coğrafi olarak Türkiye'nin tam ortasında yer alan ve önemli bir geçiş güzergahına sahip olan Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri aralıksız uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. İçişleri Bakanlığının devam eden 'Sıfır Ölüm' çalışmaları kapsamında Aksaray- Konya, Ankara, Nevşehir ve Adana karayollarında görev alan polis ekipleri, drone ile sürücülerin trafik kuralı ihlallerini yüzlerce metre öteden tespit ediyor. Trafik kural ihlali yapan sürücüler drone uygulaması karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken polis ekipleri özellikle kırmızı ışık ihlali ve emniyet şeridi ihlali tespiti yaptı. Drone ile tespit edilen sürücüler yaklaşık 1 kilometre ilerde bulunan polis ekiplerince durdurularak cezai işlemleri yapıldı. Sürücüler ise uygulamalardan memnun kalırken emniyet yetkilileri uygulamaların aralıksız süreceğini bildirdi. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:44 Kaynak: İHA
Türkiye, Polis, Aksaray, 3. Sayfa
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