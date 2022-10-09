Yüzlerce mezar açılıp kemikler tek tek taşındı! Köylüler yakınlarına son kez dua etti - Son Dakika
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Yüzlerce mezar açılıp kemikler tek tek taşındı! Köylüler yakınlarına son kez dua etti

09.10.2022 12:02

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir köyde mezarlıkta bulunan yüzlerce mezar, maden sahasında kaldığı için yeni mezarlığa taşındı. Mezarlığa gelen köylüler yakınlarına son kez dua etti. 180 mezardan çıkan kemikler kazılan yeni mezar yerlerine götürüldü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kestelek köyünde Türkiye'nin en kaliteli bor madeni çıkartılıyor. 1954 yılından beri bor madeni çıkartılmaya devam edilirken, Kestelek köyünün mezarlığının maden sahasında kalması üzerine taşınmasına karar verildi.

Mezarlık maden sahasında kalınca toprağı kazıp kemikleri tek tek yeni mezarlığa taşıdılar

MEZARLARI TAŞIMA İŞLEMİ BAŞLADI

Yüzlerce mezarın bulunduğu mezarlığa gelen köylüler, yakınlarına son kez dua etti. Yeni mezarlıkta mezar yerleri kazılırken, mezarları taşıma işlemi başladı. 180 mezardan çıkan kemikler, kazılan yeni mezar yerlerine taşındı.

Mezarlık maden sahasında kalınca toprağı kazıp kemikleri tek tek yeni mezarlığa taşıdılar

"BURADA DİNAMİT PATLATILACAK, MEZARLAR ZARAR GÖRECEK"

Köy mezarlığında bulunan 180 mezarın maden sahasında kaldığı için taşındığını ifade eden Kestelek köyü Muhtarı Kemal Doğru, "Köyümüzde bor maden ocağı var, 1954 yılından itibaren buradan bor madeni çıkartılıyor. Burada dinamit patlatılacak, mezarlar zarar görecek. Biz de mezarlığı taşımaya karar verdik. Yeni mezar yeri oluşturduk. Mezarlığımız taşınmaya başladı. Toplamda 180 tane mezar var, buradan çıkan kemikler yeni mezarlığa taşınacak" dedi.

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Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Maden, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Yüzlerce mezar açılıp kemikler tek tek taşındı! Köylüler yakınlarına son kez dua etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüzlerce mezar açılıp kemikler tek tek taşındı! Köylüler yakınlarına son kez dua etti - Son Dakika
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