Son Dakika Haberleri: Yüzlerce minik kotları ile metrelerce 'iyilik' kuyruğu oluşturdu
Son Dakika Genel Yüzlerce minik kotları ile metrelerce 'iyilik' kuyruğu oluşturdu

Yüzlerce minik kotları ile metrelerce 'iyilik' kuyruğu oluşturdu

9 dakika önce

Yüzlerce minik kotları ile metrelerce 'iyilik' kuyruğu oluşturdu 'Kotunda İyilik Var Projesi' tüm hızıyla sürüyor Minikler kot ve kanvas pantolonlarını, çanta, doğaya fidan ve eğitime katkı olsun diye bağışladıDENİZLİ - Denizlide başlatılan 'Kotunda İyilik Var Projesi' tüm hızıyla...

Yüzlerce minik kotları ile metrelerce 'iyilik' kuyruğu oluşturdu

'Kotunda İyilik Var Projesi' tüm hızıyla sürüyor

Minikler kot ve kanvas pantolonlarını, çanta, doğaya fidan ve eğitime katkı olsun diye bağışladı

DENİZLİ - Denizlide başlatılan 'Kotunda İyilik Var Projesi' tüm hızıyla sürerken, projenin son katılımcıları metrelerce kuyruk oluşturarak kotları ile iyilik yapmak isteyen yüzlerce minik öğrenci oldu. Projede Forum Çamlık Alışveriş Merkezi'nde oluşturulan atölyede bağışlanan kot ve kanvas pantolonlar; çanta, doğaya fidan ve eğitime katkı olarak geri dönüyor.

Gerçekleştirdiği çevreci projelerle farkındalık oluşturan Forum Çamlık Alışveriş Merkezi, yurt genelinde eşine ender rastlanan "Kotunda İyilik Var" Projesi ile geri dönüşüm farkındalığını artırmak ve yeni nesillere örnek olmak adına 14-27 Ekim tarihleri arasında kullanılmayan kot ve kanvas pantolonları zemin katta bulunan etkinlik alanında toplayıp, ziyaretçilerine kot alışveriş çantası olarak geri kazandırmaya devam ediyor. Çantalardan kalan parçalardan ise Denizli'deki okullar için doğayı seven kalemlikler dikiliyor. Çantasını getirip dönüştüren her ziyaretçi, proje kapsamında eğitime de destek vermiş olacak. AVM, hedeflenen 5 bin adet kalemliği kırtasiye malzemeleriyle dolu şekilde Denizli'de eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edecek.

Miniklerin bağış için metrelerce kuyruk oluşturması herkesin taktirini topladı

Kampanyanın son katılımcıları kentteki okullarda eğitim gören ana okulu ve ilk okul öğrencileri oldu. Ellerinde kot ve kanvas pantolonlar ile öğretmenlerinin gözetiminde AVM'ye gelen minikler, önce pantolonlarını proje için bağışladı. Ardından çanta ve kalemlik dikimini izledi.

Miniklerin iyilik için metrelerce kuyruk oluşturmaları ise AVM ziyaretçileri tarafından takdir topladı. Çocuklar bağladıkları kotlar ile çevrenin korunacak ve maddi durumu yetersiz olan akranlarına için kırtasiye malzemeleri ile dolu kalemlik olarak geri dönecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiler. Çocuklar, Alışveriş Merkezi Yönetiminin projeyi anlatmasından sonra projenin ekonomiye katkısını, projenin nasıl başladığını, kaç kalemlik dikileceğini sordular. Ardından kampanya ile ilgili kot parçalarının üstüne duygu ve düşüncelerini yazarak Dev Çanta iskeletinin üzerine bağladılar.

Yüzlerce minik kotları ile metrelerce 'iyilik' kuyruğu oluşturdu

Denizli, Çamlık, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
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