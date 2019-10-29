Son Dakika Haberleri: Yüzlerce motosikletlinin 15 temmuz şehitler köprüsünden geçişi havadan
Son Dakika Güncel Yüzlerce motosikletlinin 15 temmuz şehitler köprüsünden geçişi havadan

Yüzlerce motosikletlinin 15 temmuz şehitler köprüsünden geçişi havadan

53 dakika önce

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce motosikletli konvoy oluşturdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce motosikletli konvoy oluşturdu.

Kadıköy'de toplanan motosikletliler konvoy halinde yola çıktı. Dolmabahçe'ye ilerleyen motosikletlilerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan da görüntülendi

Yüzlerce motosikletlinin 15 temmuz şehitler köprüsünden geçişi havadan

29 ekim cumhuriyet bayramı, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 02:54 Kaynak: DHA
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