Yüzlerce motosikletlinin 15 temmuz şehitler köprüsünden geçişi havadan
53 dakika önce
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce motosikletli konvoy oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 02:54 Kaynak: DHA
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce motosikletli konvoy oluşturdu.
Kadıköy'de toplanan motosikletliler konvoy halinde yola çıktı. Dolmabahçe'ye ilerleyen motosikletlilerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi havadan da görüntülendi
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