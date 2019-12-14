Yüzlerce Noel Baba Times Meydanı'nda buluştu - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüzlerce Noel Baba Times Meydanı'nda buluştu - NEW - Son Dakika

Yüzlerce Noel Baba Times Meydanı'nda buluştu - NEW

6 saat önce

Noel Baba kıyafetiyle Times Meydanı'nda toplananlardan detaylar NEW YORK - Santacon Günü. New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı'nda Santacon günü dolayısıyla Noel Baba kıyafetleriyle toplanan insanlar renkli görüntüler oluşturdu.

Noel Baba kıyafetiyle Times Meydanı'nda toplananlardan detaylar

NEW YORK - Santacon Günü. New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı'nda Santacon günü dolayısıyla Noel Baba kıyafetleriyle toplanan insanlar renkli görüntüler oluşturdu.

Yüzlerce Noel Baba Times Meydanı'nda buluştu - NEW

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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