Yüzlerce Noel Baba Times Meydanı'nda buluştu - NEW - Son Dakika

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Yüzlerce Noel Baba Times Meydanı'nda buluştu - NEW
6 saat önce
Noel Baba kıyafetiyle Times Meydanı'nda toplananlardan detaylar NEW YORK - Santacon Günü. New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı'nda Santacon günü dolayısıyla Noel Baba kıyafetleriyle toplanan insanlar renkli görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:40 Kaynak: AA
Noel Baba kıyafetiyle Times Meydanı'nda toplananlardan detaylar
NEW YORK - Santacon Günü. New York'un simgesel yerlerinden Times Meydanı'nda Santacon günü dolayısıyla Noel Baba kıyafetleriyle toplanan insanlar renkli görüntüler oluşturdu.
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