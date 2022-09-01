Yüzlerce öğrenci, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da hükümetin, yakıt sübvansiyonlarını azaltma planını protesto etti. Yolu kapatarak lastik yakan göstericilerle, güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.
Kaynak: AA
Jakarta, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da öğrencilerden akaryakıt protestosu - Son Dakika
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