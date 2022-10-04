Yüzlerce öğrenci Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nı yüzlerce öğrenci ziyaret etti. Çeşitli yarışmalar ve eğlencelerin olduğu etkinlikte çocuklar keyifli anlar yaşadı. Belediye, hayvan sevgisini artırmak ve sokak hayvanlarını beslemek adına çocuklara kuru mama hediye etti.

Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nı 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla 20 okuldan yaklaşık bin 500 öğrenci ziyaret etti. Belediye, farkındalığı artırmak adına çeşitli organizasyonlar düzenledi. Çocuklar, akrobasi gösterisinden sihirbazlığa, palyaçodan çeşitli şarkılarla eğlenceli anlar yaşadı. Öte yandan çocuklara sokak hayvanlarını beslemeleri adına kuru mama hediye edildi.

'SATIN ALMAYIN SAHİPLENİN'

Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı yöneticisi Meral Olcay, 'Bugün çok önemli bir gün. Biz bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, hayvanlarla paylaşmamız gerektiğini vurgulamak ve özellikle çocuklarla hayvanların iletişimini daha da artırmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. 20 okul yaklaşık 1500 öğrencimiz var. Çocukların, hayvanlarla el temasıyla hayvan korkusunu yenecekleri güzel ve eğlenceli bir ortam. Sokak hayvanlarını beslemeleri ve farkındalık uyandırmak adına onlara kuru mamalar hediye edildi. Bütün katılımcılar gayet mutlu şekilde ayrılacak. Satın almayın sahiplenin diyorum' diye konuştu.

'HİÇBİR ÇIKAR GÜTMEDEN SADECE HAYVANLARLA VE ÇOCUKLARLA İLGİLENMEK İÇİN BURADAYIZ'

Barınakta gönüllü Serenay Ergüven de 'Bugün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Denizcilik Kulübü olarak buraya geldik. Hiçbir çıkar gütmeden sadece hayvanlarla ve çocuklarla ilgilenmek için buradayız, her şey çok güzel. Çocuklar, hayvanları seviyor ve onlarla ilgileniyor biz de onlarla ilgilenmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde hayvanlarla ilgili çeşitli işkenceler ve şiddet içerikli haberler görüyoruz. Hayvanları korumak, gönüllü çalışmak, barınakları ziyaret etmek onlara mama yardımı yapmak ilgilenmek çok önemli. Biz de bunun için buradayız' ifadelerini kullandı.

'HAYVANLARI HEP KORUMAMIZ LAZIM'

Barınağı ziyaret eden 5 yaşındaki Yağmur Eskidir ise hayvanları çok sevdiğini belirterek 'Hayvanları hep korumamız lazım' dedi.