Yüzlerce öğrenciye deprem hakkında bilgi verildi - Son Dakika

Yüzlerce öğrenciye deprem hakkında bilgi verildi
12.03.2021 11:10
Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) çalışanları tarafından Deprem Haftası nedeniyle yüzlerce öğrenciye deprem hakkında bilgi verildi.
Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) çalışanları tarafından Deprem Haftası nedeniyle yüzlerce öğrenciye deprem hakkında bilgi verildi.
AFAD Bilecik İl Müdürlülüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'na Deprem Haftası nedeniyle kurulan stantta yüzlerce öğrenciye deprem hakkında bilgi verildi. İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'in de katıldığı etkinlikte, ziyaretçilere 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" olarak kabul edildiği ve afetlerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, stantta arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan malzeme ve ekipmanların tanıtımları yapılarak, AFAD çocuk dergisi, boyama kitabı ve broşür dağıtımı yapıldı. - BİLECİK
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