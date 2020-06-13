Yüzlerce otobüs Kazlıçeşme'ye taşındı - Son Dakika

Yüzlerce otobüs Kazlıçeşme'ye taşındı

İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki tadilat çalışmaları ve seyahat kısıtlaması nedeniyle daha önce Yenikapı Miting Alanı'nda bekletilen şehirlerarası yolcu otobüsleri ile tur otobüsleri Kazlıçeşme'ye taşındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir süredir yenileme amaçlı yıkım ve tadilat çalışmaları sürdürüyor. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle şehirlerarası yolculuğun kısıtlanmasının ardından şehirlerarası yolcu otobüsleri ile tur otobüsleri Yenikapı Miting Alanı'nı park edilmişti. Ancak şimdilerde otobüslerin Kazlıçeşme Marmaray yanındaki otoparka çekildiği görüntülendi. Aralarında birçok firmanın otobüslerinin yer aldığı alan havadan görüntülendi. Görüntülerde çeşitli firmalara ait otobüslerin sıra sıra park edilerek alanın çok büyük bir bölümünü doldurduğu görüldü.