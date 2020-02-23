Yüzlerce Pakistanlı, İran sınırında mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüzlerce Pakistanlı, İran sınırında mahsur kaldı - Son Dakika

Yüzlerce Pakistanlı, İran sınırında mahsur kaldı

6 saat önce

Pakistan'ın İran'la olan sınır kapısını kapatması üzerine, yüzlerce Pakistanlı sınırda mahsur kaldı.

Yüzlerce Pakistanlı, İran sınırında mahsur kaldı, System.String[]

Pakistan'ın İran'la olan sınır kapısını kapatması üzerine, yüzlerce Pakistanlı sınırda mahsur kaldı.


Pakistan'ın İran'da artan korona virüsü vakaları nedeniyle sınır kapılarını kapatması nedeniyle yüzlerce Pakistanlı, Taftan sınır kapısında mahsur kaldı. Sınırda zor şartlar altında mahsur kalan Pakistanlılar, soğuk hava, barınak ve gıda eksikliği nedeniyle oluşan zor koşullar altında hükümetten gelecek yardımı bekliyor.


Pakistan bugün, İran'da korona virüsü nedeniyle ölüm sayısının 8'e çıkması üzerine Taftan sınır kapısını kapatma kararı aldığını açıklamıştı. - İSLAMABAD

Pakistan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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