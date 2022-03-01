Yüzlerce Rus turist Bulgaristan'da mahsur kaldı - Son Dakika
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Yüzlerce Rus turist Bulgaristan'da mahsur kaldı

01.03.2022 16:17
Yüzlerce Rus turist Bulgaristan'da mahsur kaldı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yüzlerce Rus turist Bulgaristan'ın kış tatil merkezlerinde mahsur kaldı.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yüzlerce Rus turist Bulgaristan'ın kış tatil merkezlerinde mahsur kaldı.

Bulgaristan Ulusal Radyosunun (BNR) haberine göre, Bansko Kayak Merkezi'ne tatil için gelen Rus turistler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Moskova yönetimine yönelik yaptırımlar kapsamında Avrupa ülkelerinin hava sahalarını kapatması nedeniyle ülkelerine dönemiyor.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı banka kartları da bloke edilen turistler, parasız kaldıklarını, ne yapacaklarını bilmediklerini söylüyor.

Türkiye veya Sırbistan üzerinden ülkelerine dönmek isteyen Rus turistler, uçak bileti fiyatlarının hızlı artmasından da şikayet ediyor.

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Bulgaristan, Ukrayna, turist, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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