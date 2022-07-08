Son dakika haberi | Yüzlerce saman balyası çıkan yangında küle döndü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yüzlerce saman balyası çıkan yangında küle döndü

08.07.2022 10:54

Son dakika haberleri... Yüzlerce saman balyası çıkan yangında küle döndü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde römorkta yüklü yüzlerce saman balyası, çıkan yangın sonucu küle döndü.

Yüzlerce saman balyası çıkan yangında küle döndü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde römorkta yüklü yüzlerce saman balyası, çıkan yangın sonucu küle döndü. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, alevlerin ekinlere sıçramaması için büyük uğraş verdi.

Olay, ilçeye bağlı kırsal İğde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada yapılan hasadın ardından römorka yüklen saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangına ilk olarak vatandaşlar müdahale etti. Henüz hasat edilmeyen tarlaların hemen yanı başındaki yangın, kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisi ile yükselen alevler, römorkun ahşap kısımlarını ve lastiklerinin de tutuşturdu. Vatandaşlar, kıvılcımların buğday tarlasına sıçramaması için büyük uğraş verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İş makinelerinin de devreye girdiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Yangında, yüzlerce saman balyası ile römork küle döndü. Yangının, çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Yüzlerce saman balyası çıkan yangında küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yüzlerce saman balyası çıkan yangında küle döndü - Son Dakika
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