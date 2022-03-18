YÜZLERCE SANATÇI, DÖVME YARIŞMASINDA YARIŞTI - Son Dakika
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YÜZLERCE SANATÇI, DÖVME YARIŞMASINDA YARIŞTI

18.03.2022 21:40

DÜNYANIN ilk franchise dövme markası olan Cleopatra Ink, Türkiye ve dünya çapında üne sahip yüzlerce sanatçının katıldığı 'Cleopatra Ink Life Tattoo Gallery 2022' dövme yarışması düzenledi.

DÜNYANIN ilk franchise dövme markası olan Cleopatra Ink, Türkiye ve dünya çapında üne sahip yüzlerce sanatçının katıldığı 'Cleopatra Ink Life Tattoo Gallery 2022' dövme yarışması düzenledi.

Cleopatra Ink Life Tattoo Gallery 2022 kapsamında dövme sanatçıları, 4 ayrı kategoride hem birbirleriyle hem de zamanla yarıştı. Dünyanın ilk franchising dövme markası olan Cleopatra Ink, dövme tutkunlarını bir araya getirdi. Daha önce 2019'un mart ayında ve 2021 yılının Aralık ayında düzenlenen dövme yarışması, üçüncü kez büyük coşkuyla Illusion Event Hall'de düzenlendi. Yarışlarda Avrupa ve dünya çapında üne sahip 100'ün üzerinde dövme sanatçısı; Siyah & Beyaz Realistic, Renkli Realistic, Blackwork-Linework (Çizgisel) ve Minimal olmak üzere 4 ayrı kategoride ter döktü. Saat 09.00'dan itibaren dövmelerin yapılmaya başlandığı organizasyon, dj performansı ve dans gösterileriyle renkli anlara sahne oldu.

KARADERE'DEN KATILIMCILARA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Cleopatra Ink yöneticisi Selma Karadere, 'Yola çıktığımız ilk günden bu yana her adımımızda öncü olmak için çalışıyoruz. Alanında lider bir firma olarak yaptığımız her organizasyonun bu kadar takdir edildiğini görmek bizleri de oldukça mutlu ediyor. Daha önce bu etkinliği gerçekleştirmiştik ancak pandemi sebebiyle tekrarlamak mümkün olmamıştı. Bu yıl ise gerekli tüm önlemleri alarak 'Life Tattoo Gallery 2021' etkinliğimizi yaptık. Convention'da 100'ü aşkın dövme sanatçımız birbirleriyle yarıştı ve gerçekten muhteşem eserler ortaya çıktı. Organizasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

EN İYİ DÖVME SANATÇILARI SEÇİLDİ

Birbirinden özel dövmelerin yapıldığı yarışmada tüm birinciler arasından Siyah & Beyaz Gerçekçi tarzda işlediği dövme ile Hasan Samet Şahin Best Of Show seçildi. Siyah & Beyaz Gerçekçi dövme kategorisinde Ezgi Dilek Aşıkoğlu üçüncü, Beytullah Yergin ikinci ve Hasan Samet Şahin birinci oldu. Renkli Gerçekçi dövme kategorisinde Kemal Çevik üçüncü, Gabriel Jesus Diaz Fernandez ikinci, Yunus Gündüz birinci seçildi. Minimal kategorisinde Can Çorumluoğlugil üçüncü, Egor Shniakin ikinci, Sena Bostancı birincilik aldı. Çizgisel kategorisinde ise İda Janset Furniss üçüncü, Sinan Anlıtan ikinci, Nazlı Deniz Kıroğlu birinci oldu.

YÜZLERCE SANATÇI, DÖVME YARIŞMASINDA YARIŞTI
YÜZLERCE SANATÇI, DÖVME YARIŞMASINDA YARIŞTI
YÜZLERCE SANATÇI, DÖVME YARIŞMASINDA YARIŞTI

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Kaynak: DHA

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