Son Dakika Haberleri: Yüzlerce Suriyeli Telabyad'a dönüş yaptı
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Yüzlerce Suriyeli Telabyad'a dönüş yaptı

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte çoğu Türkiye'de yaşayan olmak üzere yüzlerce Telabyadlı akın akın memleketlerine dönüyor.

Yüzlerce Suriyeli Telabyad'a dönüş yaptı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/ YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte çoğu Türkiye'de yaşayan olmak üzere yüzlerce Telabyadlı akın akın memleketlerine dönüyor.


Suriye'nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte dönüşler de hız kazandı. Çoğu Türkiye'de yaşayan 537 kişi gece saatlerinde Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale Gümrük Kapısından geçerek Telabyad'a gitti. Toplam 48 araçla sınıra gelen aileler, sevgi gösterilerinde bulunarak kapıdan geçip Suriye tarafına geçti. Konvoyda bulunan kamyon ve minibüslerde ise ev eşyaları olduğu gözlendi. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:47 Kaynak: İHA
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