Yüzlerce tavuk telef oldu! Manisa'da canlı tavuk yüklü tır devrildi - Son Dakika

Saat 10.30 sıralarında Kula- Eşme Karayolu üzerinde meydana gelen kazada Kula'dan yola çıkıp Uşak'ın Eşme ilçesindeki bir tavuk işleme merkezine giden Mehmet Gürmen idaresindeki 64 AAK 002 plakalı canlı tavuk yüklü tır, Şeritli Mahallesi civarında virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

KASALAR YOLA SAVRULDU

Karayolu üzerinde savrulan tır yan yatarak sürüklenirken, tırın kasasında bulunan canlı tavuk kasaları da yola savruldu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

YÜZLERCE TAVUK TELEF OLDU

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yola savrulan yüzlerce tavuk telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden görüntüler;