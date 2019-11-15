Son Dakika Haberleri: Yüzlerce teker Kars kaşarı ve kaz eti dağıtılacak
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Yüzlerce teker Kars kaşarı ve kaz eti dağıtılacak

6 saat önce

Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri kapsamında meşhur Kars kaşar peyniri ve Kars bölgesinde yetiştirilen özel kaz eti ücretsiz olarak tüm vatandaşlara dağıtılacak.

Yüzlerce teker Kars kaşarı ve kaz eti dağıtılacak, System.String[]

Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri kapsamında meşhur Kars kaşar peyniri ve Kars bölgesinde yetiştirilen özel kaz eti ücretsiz olarak tüm vatandaşlara dağıtılacak.


Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri Kapsamında İzmit Uluslararası Fuar alanında tüm vatandaşlara ücretsiz olarak meşhur Kars kaşar peyniri ve Kars bölgesinde yetiştirilen özel kaz eti dağıtılacak. Kars-Ardahan-Iğdır Vakıf Başkanı Taner Sarıçayır, "Tüm hazırlıklarımızı yaptık, tüm halkımıza etkinlik süresince meşhur Kars kaşar peyniri ve Kars bölgemizdeki çiftliklerde özel olarak yetiştirilen Kars kaz etinden ikram ediyoruz. Böylelikle tüm vatandaşlarımız yöremize ait eşsiz lezzetleri tatma imkanı sağlamış olacak" dedi.


Önceki gün ikram amacıyla İzmit yürüyüş yolu üzerinde açılan stantta sıcak simitle birlikte dilimlenen kaşarlar yoldan geçen vatandaşlara ikram edildiğini kaydeden Sarıçayıri "Kars kaşarlarını gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler, ikram edilen simit ile kaşarları keyifli bir şekilde yediler. Bugün ve yarın hem kaşar dağıtımımız hem de Kars Kaz etini tatma imkanına sahip olacaklar dedi.


İkram ile tanıtım günleri öncesinde etkili bir kampanya gerçekleştirdiklerini belirten Sarıçayır, tüm vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.


Tanıtım günleri 14-17 Kasım tarihleri arasında devam edecek. - KOCAELİ

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:31 Kaynak: İHA
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