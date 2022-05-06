Bodrum'da korku dolu anlar...Yüzlerce turistin önünde jiletle kendine zarar verdi - Son Dakika
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Bodrum'da korku dolu anlar...Yüzlerce turistin önünde jiletle kendine zarar verdi

06.05.2022 15:54

Bodrum'da korku dolu anlar.

Bodrum'da korku dolu anlar...Yüzlerce turistin önünde jiletle kendine zarar verdi

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde bunalıma giren yabancı uyruklu genç, jiletle vücudunun çeşitli yerlerini kesti. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Bodrum'da ağabeyi ile birlikte bir otelde yaşadığı öğrenilen 27 yaşındaki Filistin uyruklu Diaa Misleh, bunalıma girdi. Atatürk Caddesi girişinde, vücudunun üst kısmındaki kıyafetleri çıkaran genç, kendisini jiletle kesmeye başladı. Vücudunun birçok yerini jiletle kesen gençten akan kanlar, kaldırımı adeta kırmızı renge boyadı. Yüzlerce kişinin gözü önünde yaşanan olayda kimi vatandaşlar gördükleri olay karşında kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Etrafa bağırdığı görülen genç, bir süre sonra baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Ambulansa alınan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bodrum'da korku dolu anlar...Yüzlerce turistin önünde jiletle kendine zarar verdi
Bodrum'da korku dolu anlar...Yüzlerce turistin önünde jiletle kendine zarar verdi
Bodrum'da korku dolu anlar...Yüzlerce turistin önünde jiletle kendine zarar verdi
Bodrum'da korku dolu anlar...Yüzlerce turistin önünde jiletle kendine zarar verdi
Bodrum'da korku dolu anlar...Yüzlerce turistin önünde jiletle kendine zarar verdi
Bodrum'da korku dolu anlar...Yüzlerce turistin önünde jiletle kendine zarar verdi
Bodrum'da korku dolu anlar...Yüzlerce turistin önünde jiletle kendine zarar verdi
Bodrum'da korku dolu anlar...Yüzlerce turistin önünde jiletle kendine zarar verdi
Bodrum'da korku dolu anlar...Yüzlerce turistin önünde jiletle kendine zarar verdi
Bodrum'da korku dolu anlar...Yüzlerce turistin önünde jiletle kendine zarar verdi
Bodrum'da korku dolu anlar...Yüzlerce turistin önünde jiletle kendine zarar verdi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da korku dolu anlar...Yüzlerce turistin önünde jiletle kendine zarar verdi - Son Dakika


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