Yüzlerce ülkede mekanlara Öz Kaplan Halı seriliyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde en fazla ihracat yapan firmalar arasında ödüllendirilen Öz kaplan Halı Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Kaplan, Ödülünü Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'dan aldı. Dünya halı pazarının en önemli üretici firmaları arasında yer alan Öz kaplan Halı yüzün üzerinde ülkeye halı ihracatı gerçekleştiriyor.



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden en fazla ihracat yapan 100 firma için düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde yüzün üzerinde ülkeye halı ihracatı gerçekleştirerek halı modasının belirleyici markaları arasında yer alan Öz Kaplan Halı'da ödülünü aldı. İhracatın Yıldızları Ödül Törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra milletvekilleri, sanayici ve iş adamlarıyla STK başkan ve yöneticileri katıldı. Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz'dan ödülünü alan Öz Kaplan Halı Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Kaplan üreterek istihdam oluşturmak ve ülke ekonomisine ihracat yoluyla katkı sağlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Güçlü ve büyük Türkiye için bütün sektörlerin ve herkesin çalışmaktan, üretmekten ve üretimi ihracata çevirmekten başka şansı yok. Bu gün aldığımız bu anlamlı ödül bizleri daha da cesaretlendirmiş ve önümüzdeki süreçte dünya pazarlarında daha çok etkili olabilmemiz için bizlere moral vermiştir" dedi.



Yatırımlarımız Artarak Devam Edecek



Öz Kaplan halının köklü bir kuruluş olduğunu ve yüzün üzerinde ülkeye halı ihracatı gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Abidin Kaplan, "Firmamız halı ve halı ipliği imalatı ve ihracatı sektöründe faaliyet göstermekte olup ürettiği ürünlerini 100 den fazla ülkeye ihraç etmekte ve pazar payını her geçen gün yükseltmektedir. Firmamız en son üretim teknolojisini kullanmakta olup teknolojik yenilikleri sürekli takip etmekte ve bünyesine bu yenilikleri katmaktadır. Sürekli Ar-Ge yapmakta ve katma değeri yüksek ürünler üretme ve ihraç etme çabası içerisindedir. Amacımız mevcut üretim kapasitesini ve ihracatını her geçen gün arttırarak ülke ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP