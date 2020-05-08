Yüzlerce uyarıya rağmen, sosyal mesafeyi hiçe saydılar - Son Dakika

Yüzlerce uyarıya rağmen, sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Sokakta vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar

DENİZLİ - Denizli'de vatandaşlar polisin, yetkililerin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Belediyenin oturulmaması için kapattığı şehitleri kopartan vatandaşlar, dip dibe maskesiz oturarak salgına davetiye çıkardı.

Denizli'de polis ekiplerinin yüzlerce uyarısı, belediye ekiplerinin aldıkları önlemlere rağmen vatandaşlar sosyal mesafe kullarını ihlal etmeye devam ediyor. Kentin merkezindeki caddelerde vatandaşlar dip dibe gezip dolaştı. Vatandaşlar parklarda ise yasakları ihlal etti. Belediye ekiplerinin, parka çektiği seridi kopartan vatandaşlar, yan yana oturarak sohbet etti. Vatandaşlardan Hasan Özden, "Şuanda millet çok gevşemiş durumda çoğunda maske yok, maske olanlarda da burun kısımları açık, çok yakın mesafede birbirleri ile temas halindeler yani çok büyük bir gevşeme var. Ben dikkat ediyorum fakat etmeyenler çoğunlukta" diye konuştu.

"Bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum"

Başka bir vatandaş Niyazi Çoban ise mümkün olduğunca yolda dışarı çıkmamaya dikkat ettiğini kaydederek, sosyal mesafeyi her vatandaşın koruması ve dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Çoban, "Ben bir haftadan beri ilk defa çıktım dışarıya bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmiyordum. Telefonum bozuldu mecburiyetten çıktım, şöyle bir bakayım dedim ikinci bir evreye geçtiğimizin göstergesi herhalde pek de durum iç açıcı değil yani şuandaki veriler ile 2 günden bu yana yükselen hastalık seviyesi var insanlar sokağa çıkmaya başlamış durum biraz zor düzelecek gibi geliyor" dedi.