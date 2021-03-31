Yüzlerce yavru anneleri ile böyle buluştu - Son Dakika

Yüzlerce yavru anneleri ile böyle buluştu

31.03.2021 09:23
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen binlerce koyunun yavruları ile buluşma anlarında muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen binlerce koyunun yavruları ile buluşma anlarında muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

Bandırma'da yaklaşık 6 bin baş hayvanın yetiştirildiği Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yetişen kuzuların anneleri ile buluşmaları ortaya kartpostallık görüntülerin çıkmasına neden oluyor. Enstitü bünyesinde son sistem olanaklarla yetiştirilmeye devam edilen baharın habercisi kuzular belirli aralıklarla anneleri ile buluşturuluyor. Kapıların açılması ile birlikte anne ve yavrular saniyeler içinde ses ve kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar ise içleri ısıtan muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor. Her koyun yavrusunu sesinden tanıyarak süt vermesi ile olaya ayrı bir güzellik katıyor.

Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdinç Veske ve ekibi ise binlerce hayvanın yetiştirilmesindeki her süreci yakından takip ediyor. Birçok ağılda yüzlerce kuzunun anneleriyle buluşma anını drone vasıtasıyla havadan görüntüleyen Koyunculuk Araştırma Enstitüsü çalışanları ise ortaya çıkan bu görüntüler karşısında çalışmalarındaki başarılarının gururunu yaşıyor. - BALIKESİR

Yüzlerce yavru anneleri ile böyle buluştu
Yüzlerce yavru anneleri ile böyle buluştu
Yüzlerce yavru anneleri ile böyle buluştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüzlerce yavru anneleri ile böyle buluştu - Son Dakika


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