Yüzlerce yeşilbaş yaban ördeği bir arada - Son Dakika

Yüzlerce yeşilbaş yaban ördeği bir arada

Vatandaşlar bölgenin avcılığa yasaklanmasını istiyor

KARS - Kars Çayı havzası Türkiye'nin en önemli kuş göllerinden birisi olan Kuyucuk Gölü'nü geride bıraktı. Yüzlerce yaban ördeği Kars Çayı'nda bir arada görüntülendi.

Kuyucuk Gölü'nün geçtiğimiz yıllarda kurumasıyla birlikte kuşların göç yolu üzerinde bulunan Kars Çayı yaban hayvanlarının yeni yerleşim yeri oldu. Özellikle Kars Barajı'nın su tutmasıyla birlikte yuvalarını Dereiçi Bölgesi'de yapan pelikanlar, su kuşları ve yeşilbaş yaban ördekleri yavrularını da bu bölgede büyüttü.

Vatandaşlar, Kuyucuk Gölü'nden sonra yüzlerce su kuşu ve yeşilbaş ördeğin yuvası olan Dereiçi Bölgesi'nin yetkililer tarafından avcılığa yasaklanmasını istiyor. Çocuklarıyla birlikte bölge yaban ördeklerini izleyen vatandaşlar, bölgenin avcılığa yasaklanmasıyla birlikte ördek popülasyonun artacağına inanıyor. Vatandaşlar Vali Türker Öksüz'den ördek av sezonu başlamadan önce bölgenin Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce koruma altına aldırmasını bekliyor.

"Yüzlerce yeşilbaş ördek bir arada"

Kars'ta ilk kez bu kadar çok yeşil ördeği bir arada gördüğünü ifade eden Adem Alp, "Kars Çayı'nda artık yaban hayata da kapılarını açmış oldu. Özellikle yaban ördekleri Kuyucuk'ta yaşanan su sıkıntısı, gölün kuruması gibi problemlerin baş göstermesiyle birlikte her yıl bölgeye gelen yaban ördekleri, özellikle yeşilbaş ördekler bunlarda Kars Çayı'nı mesken tuttular. Belli bir sayıdaydılar. Ama şuan anda sayılamayacak kadar derece de arttı" dedi.

"Dereiçi bölgesi avcılığa yasaklanmalı"

Bölgenin avcılığa yasaklanması gerektiğine dikkat çeken Alp, "Bizim yetkililerden özellikle ricamız, sonbahar mevsimiyle birlikte kışında gerek burada yuvalanan yaban ördeklerinin korunması ve çeşitlerinin korunması adına kesinlikle avcılara ve avlanmaya olayına yasak getirilmesi, çünkü her bir avcı bir tane veya iki tane vurmuyor. Bir şaçma attıklarında yüzlercesini vurabilecek sayıya ulaşılıyor. Bu da Kars Çayı'nda yaban hayatın, özellikle kanatlı hayvanlara yönelik yaban hayatın son bulması demektir. Bizim de ricamız yetkililerden kesinlikle Kars Çayı bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri ve tedbirler alınması, avlanma sezonlarında bölgede avlanmanın yasak olduğunu, valilik kararıyla ve yetkililerin alabileceği kararlarla uygulanabileceğini söylemek isteriz. Çağrımız odur ki, lütfen yaban hayatı koruyalım. Çünkü hemen Kars Barajı akabinde Kars Çayı bunlar tamamen ikinci bir kuyucuk bölgesi olabilir" diye konuştu.

Dereiçi Bölgesi'nden geçen Kars Çayı yeşilbaş ördeklerin yavrularını da büyütmesiyle birlikte kuş cennetine döndü. Yüzlerce su kuşu ve yaban ördeğinin bir arada bulunduğu bölge görsel şölen sunuyor.

Vatandaşlar Dereiçi Bölgesi'nde avcılığın yasaklanarak ördeklerin korunmasını istiyor.