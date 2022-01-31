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Yüzlerce yıllık antikalar yeniden gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Yüzlerce yıllık antikalar yeniden gün yüzüne çıktı

31.01.2022 19:58

Yüzlerce yıllık antikalar yeniden gün yüzüne çıktı Antika pazarı, müşterilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor Bolu'da, her ayın son haftasında 1 gün açılan Antika ve Sanat Pazarında yüzlerce yıllık ürünler yeniden gün yüzüne çıkarılarak satışa sunuluyor.

Yüzlerce yıllık antikalar yeniden gün yüzüne çıktı

Antika pazarı, müşterilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor

BOLU - Bolu'da, her ayın son haftasında 1 gün açılan Antika ve Sanat Pazarında yüzlerce yıllık ürünler yeniden gün yüzüne çıkarılarak satışa sunuluyor. Ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran ürünlere vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Bolu'da, İhsaniye Mahallesi pazar alanına her ayın son haftasında 1 gün süreyle açılan Antika ve Sanat Pazarında yüzlerce yıl öncesine ait antika eşyalar yeniden gün güzüne çıkarılarak satışa sunuluyor. Ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkaran ve Bolu'nun yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir ve civar illerden de katılımın olduğu pazarda, fotoğraf makineleri, telefonlar, pikaplar, eski paralar, yöresel kıyafetler, madalyalar, Osmanlı dönemine ait ürünler ile köylerde kullanılan tarım ve mutfak araç gereçleri antikaseverlerin beğenisine sunuluyor. Tarihi objeleri satın almak için gelenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar da antika değeri taşıyan eşyalarını satarak gelir elde ediyor.

20 yıldır koleksiyonerlik yapan Ergün Aymaz, "Eskiye dayalı her şey satılıyor. 'Özellikle şu satılıyor' diye bir şey yok. Herkesin kendine göre hobisi var. Plak, radyo, halı, kilim, gaz lambaları da satılıyor. Havalar düzgün olduğu zaman güzel rağbet var. 150 yıllık gelin kemeri var. Kuşaktan kuşağa yadigar kalan bir ürün. Yüz yılı aşkın Çerkes kaması var. Her ürünün kendine göre özelliği ve fiyatı var, standart bir fiyat yok. 70-80 yıllık yöresel kıyafetler var" dedi.

Yüzlerce yıllık antikalar yeniden gün yüzüne çıktı
Yüzlerce yıllık antikalar yeniden gün yüzüne çıktı
Yüzlerce yıllık antikalar yeniden gün yüzüne çıktı

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Bolu, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yüzlerce yıllık antikalar yeniden gün yüzüne çıktı - Son Dakika


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