Üye Girişi
Yüzlerce yıllık ata tohumları vatandaşlarla buluşturuldu - Son Dakika

Yüzlerce yıllık ata tohumları vatandaşlarla buluşturuldu

28.11.2021 13:47

Yüzlerce yıllık ata tohumları vatandaşlarla buluşturuldu Bolu'da Tohum Takas Topluluğu'nun yaklaşık 20 yıldır topladığı yüzlerce yıllık geçmişe sahip ata tohumları, yeniden toprakla buluşturulmak için vatandaşlara dağıtıldı.

Yüzlerce yıllık ata tohumları vatandaşlarla buluşturuldu

BOLU - Bolu'da Tohum Takas Topluluğu'nun yaklaşık 20 yıldır topladığı yüzlerce yıllık geçmişe sahip ata tohumları, yeniden toprakla buluşturulmak için vatandaşlara dağıtıldı.

Bolu'da tarımsal üretimi desteklemek ve yüzlerce yıllık geçmişe sahip ata tohumlarının yeniden toprakla buluşturulması amacıyla Bolu Belediyesi ve Tohum Takas Topluluğu tarafından "Geçmişten Geleceğe Ata Tohumu Takas ve Üretici-Tüketici Buluşuyor Şenliği" düzenlendi. İhsaniye Mahallesi'ndeki hal pazarında düzenlenen şenlikte domates, biber, karpuz, ıspanak, kabak, patates ve mısır başta olmak üzere yüzlerce çeşit ata tohumları vatandaşlara dağıtıldı.

"50 bin tohumu toprakla buluşturacak kapasiteye sahibiz"

Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Doğal tohum bizim açımızdan son derece önemli. Dünya hibrit tohuma yöneldi. Ancak gereken değeri ve faydayı alamadılar. Doğal tohumun ne kadar önemli olduğunu biz bir kez daha gördük. Geçen yıl çok sayıda fideyi vatandaşımıza dağıttık. Bunların sonuçlarını almaya başladık. Bizim tespit edemediğimiz tohumlar var. Vatandaşlardan bu tür tohumları bizimle paylaşmalarını rica ediyorum. Biz tohum üretimi konusunda makine yatırımı da yaptık. Şuanda günde 50 bin tohumu toprakla buluşturabilecek kapasiteye sahibiz" dedi.

"Salgından sonra talep çok arttı"

Ata tohumlarına olan ilginin salgından sonra çok fazla arttığını kaydeden Bolu Tohum Takas Topluluğu Başkanı Canan Doğan, "Emekli olduktan sonra yararlı dernekler kurduk fakat o esnada sürekli olarak tohum araştırmalarımı, bununla ilgili bilgisi olanları, yaşlıları, köyleri gezerek topladım. 17 sene sonra paylaşmaya başladık. Ekim de yapıyorum. Tohumlarımızı en doğal şekliyle yetiştirip halkımıza ulaştırmaya çalışıyorum. İl dışı, il içi ve yurt dışına kadar gönderiyoruz. Salgından bu zamana aşırı tohum isteyenler var. Ekim yaptığım araziye gelip çalışmaları izleyerek katılanlar var, bilgi alanlar var. Bütün bilgilerimizi bu dönemde zorunlu olarak sosyal medya sayfalarından paylaşıyoruz. Tarladan mutfağına kadar ürünlerimizin pişirilişini, kullanılışını anlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Doğan, kaybolmaya yüz tutan Bolu biberini yeniden kazandırdıklarını söyleyerek, "En eski tohum, Kırgızistan'dan Türkler gelirken Kırgız ıspanağı tohumu var. 1 metre boyunda çok lezzetli. Çoğu çok eski tohumlar. Örneğin Bolu biberi yüzde 95 bitmişti. Bir teyzeden aldık. Bu yıl üçüncü yılı dağıtıyoruz. Kaybolan Bolu biberini kazandırdık" ifadelerini kullandı.

Yüzlerce yıllık ata tohumları vatandaşlarla buluşturuldu
Yüzlerce yıllık ata tohumları vatandaşlarla buluşturuldu
Yüzlerce yıllık ata tohumları vatandaşlarla buluşturuldu
Yüzlerce yıllık ata tohumları vatandaşlarla buluşturuldu

Domates, Tohum, Ekim, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüzlerce yıllık ata tohumları vatandaşlarla buluşturuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yunanistan'dan yeni provokasyon! Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar 15:50 Yunanistan'dan yeni provokasyon! Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz 14:26 Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim 14:01 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı 11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş 11:26 Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var 09:37 Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var
Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor 00:38 Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark 21:06 Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark

Son Dakika Haberleri
15:39 Son Dakika: Tam 5 gollü maç! Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Konyaspor'un serisini bozdu
15:29 Yerin altından gelen ses tüm köyü korkuttu! Toprağın altından kayıp at çıktı
15:22 İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta defnedildi
15:10 All Star heyecanı daha şimdiden başladı! Turabi, "Artık Survivor katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap verdi
14:46 "Bozulmasın, rahat edeyim" diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı daha çok ağrıdı
14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:19 Büyük kavuşmaya az kaldı! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi yolda
14:02 Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar
14:00 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim
13:59 Korkunç kazayı anlattı! Bakan Derya Yanık da büyük tehlike atlatmış
Son dakika: Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Fırtına, yarından itibaren etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Fırtına, yarından itibaren etkili olacak         
15:57
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:45
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim         
11:29
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
09:40
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz         
23:12
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 16:09:41. #1.11#
SON DAKİKA: Yüzlerce yıllık ata tohumları vatandaşlarla buluşturuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement