Yüzlerce yıllık ata tohumları vatandaşlarla buluşturuldu - Son Dakika

Yüzlerce yıllık ata tohumları vatandaşlarla buluşturuldu

BOLU - Bolu'da Tohum Takas Topluluğu'nun yaklaşık 20 yıldır topladığı yüzlerce yıllık geçmişe sahip ata tohumları, yeniden toprakla buluşturulmak için vatandaşlara dağıtıldı.

Bolu'da tarımsal üretimi desteklemek ve yüzlerce yıllık geçmişe sahip ata tohumlarının yeniden toprakla buluşturulması amacıyla Bolu Belediyesi ve Tohum Takas Topluluğu tarafından "Geçmişten Geleceğe Ata Tohumu Takas ve Üretici-Tüketici Buluşuyor Şenliği" düzenlendi. İhsaniye Mahallesi'ndeki hal pazarında düzenlenen şenlikte domates, biber, karpuz, ıspanak, kabak, patates ve mısır başta olmak üzere yüzlerce çeşit ata tohumları vatandaşlara dağıtıldı.

"50 bin tohumu toprakla buluşturacak kapasiteye sahibiz"

Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Doğal tohum bizim açımızdan son derece önemli. Dünya hibrit tohuma yöneldi. Ancak gereken değeri ve faydayı alamadılar. Doğal tohumun ne kadar önemli olduğunu biz bir kez daha gördük. Geçen yıl çok sayıda fideyi vatandaşımıza dağıttık. Bunların sonuçlarını almaya başladık. Bizim tespit edemediğimiz tohumlar var. Vatandaşlardan bu tür tohumları bizimle paylaşmalarını rica ediyorum. Biz tohum üretimi konusunda makine yatırımı da yaptık. Şuanda günde 50 bin tohumu toprakla buluşturabilecek kapasiteye sahibiz" dedi.

"Salgından sonra talep çok arttı"

Ata tohumlarına olan ilginin salgından sonra çok fazla arttığını kaydeden Bolu Tohum Takas Topluluğu Başkanı Canan Doğan, "Emekli olduktan sonra yararlı dernekler kurduk fakat o esnada sürekli olarak tohum araştırmalarımı, bununla ilgili bilgisi olanları, yaşlıları, köyleri gezerek topladım. 17 sene sonra paylaşmaya başladık. Ekim de yapıyorum. Tohumlarımızı en doğal şekliyle yetiştirip halkımıza ulaştırmaya çalışıyorum. İl dışı, il içi ve yurt dışına kadar gönderiyoruz. Salgından bu zamana aşırı tohum isteyenler var. Ekim yaptığım araziye gelip çalışmaları izleyerek katılanlar var, bilgi alanlar var. Bütün bilgilerimizi bu dönemde zorunlu olarak sosyal medya sayfalarından paylaşıyoruz. Tarladan mutfağına kadar ürünlerimizin pişirilişini, kullanılışını anlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Doğan, kaybolmaya yüz tutan Bolu biberini yeniden kazandırdıklarını söyleyerek, "En eski tohum, Kırgızistan'dan Türkler gelirken Kırgız ıspanağı tohumu var. 1 metre boyunda çok lezzetli. Çoğu çok eski tohumlar. Örneğin Bolu biberi yüzde 95 bitmişti. Bir teyzeden aldık. Bu yıl üçüncü yılı dağıtıyoruz. Kaybolan Bolu biberini kazandırdık" ifadelerini kullandı.