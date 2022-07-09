Yüzlerce yıllık gelenek bayramlaşma zinciri - Son Dakika
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Yüzlerce yıllık gelenek bayramlaşma zinciri

09.07.2022 09:05

Çanakkale'nin Yenice İlçesi Akçakoyun Köyü'nde kılınan bayram namazı sonrasında cemaat köy meydanında yüzlerce yıllık geleneği tekrarlayarak insan zinciri oluşturup bayramlaştı.

Çanakkale'nin Yenice İlçesi Akçakoyun Köyü'nde kılınan bayram namazı sonrasında cemaat köy meydanında yüzlerce yıllık geleneği tekrarlayarak insan zinciri oluşturup bayramlaştı.

Akçakoyun Köy Camiinde Kurban Bayramı için namazda buluşan köylüler namaz sonrasında köy meydanında bir araya geldi. Köy kurulduğundan bu yana yüz yıllardır her bayram yapılan Bayram Halkası denilen adet gerçekleştirildi. Önce köyün büyükleri meydanda yerlerini aldıktan sonra insan zinciri oluşturarak yüzlerce kişi bayramlaşmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren bayramlaşma geleneğinde tüm köy halkı bir araya gelerek bayramlaştı.

Gelenek hakkında bilgi veren Köy İmamı Mehmet Er "Bayramlaşma her sene yapılır geleneksel olarak. Köyün kuruluşundan bu güne kadar yapılır. Adet olarak gelen bir yetenek. Devamlı yapılır. Sonunda ise duamızı yaparız."dedi.

YORUMLAR
500
Bayramlaşma geleneği bu yıl da değişmedi Bayramlaşma geleneği bu yıl da değişmedi Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı
Kaynak: İHA

Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Yüzlerce yıllık gelenek bayramlaşma zinciri - Son Dakika

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