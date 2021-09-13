Yüzlerce yıllık Palu Köprüsü tarihe meydan okuyor - Son Dakika

Yüzlerce yıllık Palu Köprüsü tarihe meydan okuyor

Türkiye'nin en prestijli köprüleri arasında yer alan Palu Köprüsü ilk günkü ihtişamı ile görenleri kentine hayran bırakıyor

ELAZIĞ - Türkiye'nin en prestijli köprüleri arasında gösterilen tarihi Palu Köprüsü, yüz yıllara meydan okuyarak ilk günkü ihtişamı ile ayakta durmaya devam ediyor. Bazalt taşıyla yapılan ve eskiden İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü olarak da bilinen tarihi Palu Köprüsü, taş yapı mimarisiyle dikkat çekiyor.

Yüz yıllar önce Romalılar tarafından yaptığı düşünülen köprü, Elazığ'ın Palu ilçesinde yer alıyor. Palu Köprüsünde, 193 metre uzunluğunda 4 buçuk metre genişliğinde 8 farklı gözü bulunuyor. Yapımı ile ilgili kesin bilgilerin bulunmadığı Palu Köprüsü, İpek Yolu güzergahında bulunduğundan dolayı eskiden 'İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü' olarak da biliniyor. Tarihi köprü şuan da eskisi kadar kullanılmasa da ilçenin geçişini, göçerkonarların, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. 2010 yılında Karayolları Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilen köprü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en prestijli köprüleri arasında yer alıyor.

Tarihi Palu Köprüsünün Palu ilçesinin doğusunda Palu Kalesinin eteklerinde bulunduğunu aktaran vatandaşlardan İbrahim Meydanoğlu, "Yazılı kaynaklarda Roma döneminde yapıldığı daha sonra Bizans ve Artuklu'lar döneminde Selçuklular mimarisine uygun bir şekilde restore edildiği belirtiliyor. Tarihi Palu Köprüsü yaklaşık 193 metre uzunluğunda 4 buçuk metre genişliğinde 8 tane farklı gözde oluşuyor. Bazalt taşıyla yapılmıştır. Palu Köprüsü tarihin birçok döneminde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış aynı şekilde 4'üncü Murat Bağdat ve Tevhit seferine çıktığında bu köprüyü bir güzergah olarak seferi için kullanmıştır. Palu ilçesi İpek Yolu güzergahında bulunduğundan dolayı ticaret merkezi aynı zamanda doğudan batıya tek geçiş güzergahı olduğundan dolayı bu köprü kullanılmıştır. Bu köprüden Bağdat ve Irak aynı zamanda yine bu köprü üzerinden Erzincan, Erzurum ve Karadeniz tarafına o dönemde ticaret kervanları yüklerini ticari amaçla taşımışlardır. Bu bölge aynı zamanda konar göçer dediğimiz göçebelerin kullandığı bir güzergahtır. Sürülerini bu köprüden geçirmişlerdir" dedi.

"En prestijli 13 Köprü arasında yer alıyor"

Rivayetlere göre Palu Köprüsünün Murat Nehri üzerinde Palu'dan İstanbul'a kadar o zaman bulunan tek köprü olduğunun da altını çizen Meydanoğlu, "Stratejik konumundan dolayı bu köprü savaşlarda, ticaret ve konargöçerler için hayati bir önem arz etmektedir. Tarihi Palu Köprüsü zamanla birçok sel felaketine maruz kaldığı için yıkılmıştı. 2010 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak yeniden restore edildi ve halkımızın kullanımına sunuldu. Palu Kalesinin eteklerinde bulunan bu köprü yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından birisidir. Aynı zamanda yeni evli çiftlerin fotoğraf çekmek için geldiği yerlerden bir tanesidir. Tarihi Palu Köprüsü Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'deki en prestijli 13 köprüden bir tanesi olarak çeşitli kaynaklarda gösterilmiş yerli ve yabancı turistlere de tavsiye edilmiştir" ifadelerini kullandı.