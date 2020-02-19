Yüzlerce yolcuya Covid-19 teşhisi konulan geminin karantinada tutulmasına tepki - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yüzlerce yolcuya Covid-19 teşhisi konulan geminin karantinada tutulmasına tepki - Son Dakika Dünya

Yüzlerce yolcuya Covid-19 teşhisi konulan geminin karantinada tutulmasına tepki

7 saat önce

Çin dışında en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü yer olan Diamond Princess gemisinde yolcuların tahliyesi sürerken, Japon makamlarının aldığı önlemler tartışma yarattı.

Yüzlerce yolcuya Covid-19 teşhisi konulan geminin karantinada tutulmasına tepki, System.String[]

Çin dışında en fazla Covid-19 vakasının görüldüğü yer olan Diamond Princess adlı yolcu gemisinin tahliyesine başlanırken, alınan önlemler tepki topladı. Bugün yaklaşık 500 kişi, Japonya'nın Yokohama kentindeki limanda tutulan gemiden tahliye edildi.


İki haftadır karantinada tutulan gemide 621 kişide yeni tip koronavirüs olan Covid-19 tespit edilmişti. Karantinaya alındığı anda 3 bin 711 yolcu ve mürettebatın olduğu gemide halen test sonuçlarının çıkmasını bekleyenler bulunuyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'den yayılan koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı kritik eşiği geçerek 2 bin 5'e yükseldi
İran'da 2 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: İran'da koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti Suriye'de tehlikeli gerginlik! ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

Son Dakika Haberleri
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 01:15:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüzlerce yolcuya Covid-19 teşhisi konulan geminin karantinada tutulmasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]