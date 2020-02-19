Yüzlerce yolcuya Covid-19 teşhisi konulan geminin karantinada tutulmasına tepki

Çin dışında en fazla Covid-19 vakasının görüldüğü yer olan Diamond Princess adlı yolcu gemisinin tahliyesine başlanırken, alınan önlemler tepki topladı. Bugün yaklaşık 500 kişi, Japonya'nın Yokohama kentindeki limanda tutulan gemiden tahliye edildi.



İki haftadır karantinada tutulan gemide 621 kişide yeni tip koronavirüs olan Covid-19 tespit edilmişti. Karantinaya alındığı anda 3 bin 711 yolcu ve mürettebatın olduğu gemide halen test sonuçlarının çıkmasını bekleyenler bulunuyor.