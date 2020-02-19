Son Dakika › Dünya › Yüzlerce yolcuya Covid-19 teşhisi konulan geminin karantinada tutulmasına tepki - Son Dakika Dünya
Yüzlerce yolcuya Covid-19 teşhisi konulan geminin karantinada tutulmasına tepki
7 saat önce
Çin dışında en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü yer olan Diamond Princess gemisinde yolcuların tahliyesi sürerken, Japon makamlarının aldığı önlemler tartışma yarattı.
Çin dışında en fazla Covid-19 vakasının görüldüğü yer olan Diamond Princess adlı yolcu gemisinin tahliyesine başlanırken, alınan önlemler tepki topladı. Bugün yaklaşık 500 kişi, Japonya'nın Yokohama kentindeki limanda tutulan gemiden tahliye edildi.
İki haftadır karantinada tutulan gemide 621 kişide yeni tip koronavirüs olan Covid-19 tespit edilmişti. Karantinaya alındığı anda 3 bin 711 yolcu ve mürettebatın olduğu gemide halen test sonuçlarının çıkmasını bekleyenler bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:35
Son Dakika Çin'den yayılan koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı kritik eşiği geçerek 2 bin 5'e yükseldi İran'da 2 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: İran'da koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti Suriye'de tehlikeli gerginlik! ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı