Yüzlerinde maske ellerinde silahla kuyumcuyu soymaya kalktılar

Diyarbakır'da yüzlerinde maske ve ellerinde de silah alan 4 kişinin kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz aylarda Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yüzlerinde maske ve ellerinde de silah bulunan 4 şahıs, Şehitlik Caddesi üzerine gelerek burada bulunan kuyumcu dükkanını bir süre izlemeye aldı. Bir süre sonra, dışarıda bekleyen zanlılardan biri belinde bulunan tabancayı çekip kuyumcu dükkanının içerisine girerek, silahı iş yeri sahibine yönlendirdi. Bu sırada iş yeri sahibi de silahına davranınca soyguncular bölgeden kaçtı.



Soygun girişimi güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olay sonrası polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan teknik takip ve incelemenin ardından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi.



Hakim karşısına çıkan zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR