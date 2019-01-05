Son Dakika Haberleri: Yüzleşme' Sanatseverlerle Buluştu

Yüzleşme' Sanatseverlerle Buluştu

36 dakika önce

RESSAM Orhan Umut'un 29 eseri, 'Yüzleşme' sergisiyle Ankara'daki Galeri Soyut'ta sanatseverlerle buluştu.

Yüzleşme' Sanatseverlerle Buluştu, System.String[]
RESSAM Orhan Umut'un 29 eseri, 'Yüzleşme' sergisiyle Ankara'daki Galeri Soyut'ta sanatseverlerle buluştu. 54'üncü sergisini açan Umut, "Kimi zaman doğayla, kimi zaman insanla, daha çok kendimizle yüzleşme içerisindeyiz" dedi.

Orhan Umut'un 29 eserden oluşan resim sergisi ziyarete açıldı. Çok sayıda sanatsever sergilenen eserleri inceledi, ressam Umut'tan resimler hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Çalışmalarını Diyarbakır'daki atölyesinde sürdüren Orhan Umut, daha önce Paris ve Tahran'da iki solo sergi açtığını söyledi. 'Yüzleşme'nin Galeri Soyut'taki 6'ncı sergisi olduğunu belirten Umut şöyle dedi:

"Bu sergi, açmış olduğu 54'üncü sergim oluyor. Bu serginin konsepti 'yüzleşme'. Hayatın kendisi aslında bizimle olan hesaplaşması içerisinde birçok kez başvurduğumuz, kimi zaman doğayla, kimi zaman insanla, daha çok kendimizle 'yüzleşme' içerisindeyiz. Buradan hareketle resimlerimdeki genel tema altında insanların bulunduğu grup içinde kimi zaman daha önceki serilerimden olan göç kavramı içinde, göç kavramının yüzleşmeyle olan ilişkisini irdeleyerek bir konsept oluşturdum. Resimlerde öne çıkan temel blok kendimizle olan yüzleşmemiz. Bunu resimlerde çok açık bir şekilde görebilirsiniz, gerek ifadelerde gerek vücut hareketlerine yansımasında."

Orhan Umut'un 'yüzleşme' temalı eserleri, 23 Ocak'a kadar Galeri Soyut'ta sergilenecek.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:44 Kaynak: DHA

Ankara, Kültür Sanat
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