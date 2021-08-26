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"Yüzme Bilmeyen Çocuğumuz Kalmasın" - Son Dakika

"Yüzme Bilmeyen Çocuğumuz Kalmasın"

26.08.2021 13:30

Yeşilyurt Belediyesi 'Yaz Spor Okulları' bünyesinde açılan Yüzme Kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " 'Yüzme Bilmeyen Çocuğumuz Kalmasın' sloganı altında başlattığımız kursumuza gösterilen yoğun ilgi bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Tam Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleşen yüzme kursunu ziyaret ederek öğrenci, antrenör ve ailelerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ile Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül eşlik etti.

Tam Olimpik Kapalı Yüzme Havuzundaki faaliyetler ve çocuklara yönelik eğitimler hakkında bilgiler paylaşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, 'Yüzme Bilmeyen Çocuğumuz Kalmasın' sloganı altında gerçekleşen yüzme kursuna katılan çocuklara başarılar dileyip, spora verdiği önem ve katkılardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Kursa katılan öğrenciler ve aileleriyle bir süre sohbet ettikten sonra yüzme hocalarından eğitimler hakkında bilgiler Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise 'Yaz Spor Okulları' kapsamında çocuklarla buluşturdukları yüzme kursuna gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup, iyiye ve doğruya yönelmelerine katkı sunmanın tek yolunun eğitim, spor, sosyal ve kültürel aktivitelerden geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle ortaklaşa başlattığımız 'Yüzme Bilmeyen Çocuğumuz Kalmasın' sloganı altındaki yüzme kursumuzu Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından kentimize kazandırılan, teknik alt yapı ve donanımıyla bölgemizin gelişimine yakışır özelliklere sahip tam olimpik yüzme havuzumuzda başlattık. Böylesine değerli ve kıymetli bir eserin Malatya'ya kazandırılmasında büyük destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza, Milletvekillerimize, Valiliğimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yüzme Kursu sayesinde geleceğin milli yüzücülerini yetiştirdiklerini dile getiren Başkan Çınar, "Hijyenik, temiz ve güzel bir ortamda, alanında deneyim sahibi antrenörlerimizin gözetiminde gerçekleşen eğitimlere katılan çocuklarımızın isteği, heyecanı ve mutluluğu bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Amacımız tüm çocuklarımızı daha fazla spora, kültüre ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmektir. Geleceğin milli yüzücülerini bu tür kurslar sayesinde yetiştirmiş oluyoruz. Öğrenci ve hocalarımızın gayreti, belediyemiz ile ailelerimizin desteğiyle inşallah geleceğin milli yüzücülerini hep birlikte yetiştireceğiz. Evlatlarımız burada hem yüzme öğreniyorlar hem de yeni arkadaşlıklar edinerek birlikte eğlenip sosyalleşme imkanı buluyorlar. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görünce bizlerde mutlu oluyoruz. Çocuklarımız burada etaplar halinde gerçekleşen eğitimlerle yüzmeyi öğrenip, hayallerine kavuşma yolunda ilk adımı atmış olacaklar. Bizlerde onların gelecekte milli takıma kadar yükselmeleri noktasında elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Yüzme bilmeyen çocuklarımız için düzenlediğimiz yüzme etkinliklerimizi kış döneminde de sürdürmeyi planlıyoruz. Spor yapmak isteyen tüm çocuklarımıza kapılarımız sonuna kadar açıktır. Yakınca'da yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzumuzun da tamamlanıp hizmete girmesiyle birlikte iki ayrı bölgemizdeki modern tesislerimizden yararlanacak olan çocuklarımız için yüzme kulübümüzü de açarak bu alandaki hizmetlerimizin boyutunu geliştirmiş olacağız.12 ay boyunca çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz devam edecektir. İnşallah bu tür yatırımlar ve projeler sayesinde çok sayıda milli takım sporcumuzun kentimizde yetişmesini sağlayacak, gelecekte dünya ve olimpiyat şampiyonalarında ülkemizi ve kentimizi başarıyla temsil edecek sporcuların çıkmasını sağlayacağız. " şeklinde konuştu.

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Yüzme Bilmeyen Çocuğumuz Kalmasın' - Son Dakika


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