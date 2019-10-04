Samsun'un Vezirköprü ilçesinde belediye ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında bir protokol imzalandı.



2 yıl süreli protokol belediye binasında yapıldı. Protokol Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar arasında imzalandı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, etkinliğe katılacak olan her bireye 8 saatlik bir eğitim uygulanacağını, başarılı olanlara eğitim sertifikası düzenleneceğini belirterek bu projenin amacının halkın bir çoğunun yüzme bilmediğini, ulusal ve uluslararası düzeyde istenen başarıya ulaşamamanın önüne geçme adına halkın yüzme sporuna olan ilgisini artırmayı ve bu alanda başarılı olanları tespit etmeyi hedeflediklerini ifade etti.



Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ise bu projeyle 5 bin kişiye yüzme öğretileceğini, protokol kapsamında ilçedeki Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun yüzme eğitimi için tahsis edildiğini, proje ile boğulma vakalarının azalmasının hedeflendiğini belirtti. Her yaştan insanın katılabileceği yüzme sporunda başarılı olanlara gereken desteğin sağlanacağı belirtildi.



Başkan Edis bu projeyi özel öğrenciler için de ileri zamanda yapacaklarını hedeflediklerini söyledi. - SAMSUN