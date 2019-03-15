Son Dakika Haberleri: Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi Avrupa'ya Örnek Oldu

Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi Avrupa'ya Örnek Oldu

58 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, Avrupa'da da ilgiyle karşılandı.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi, Avrupa'da da ilgiyle karşılandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanı Erkan Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yoğun çalışmaları neticesinde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine, Avrupa Yüzme Birliği (LEN) Başkanı Pavilo Barelli'nin büyük ilgi gösterdiğini aktardı.

Projenin geçen ay LEN'de yapılan sunumla bütün üye ülkelere tanıtıldığını belirten Yalçın, "LEN Başkanı Pavilo Barelli projeye büyük ilgi gösterirken, LEN üyesi bütün ülkelere benzer projelerin yapılması yönünde tavsiyelerde bulundu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de binlerce gence ulaşan projenin takdirle karşılandığını vurgulayan Yalçın, "Sayın Bakanımızın büyük destekleri neticesinde hayata geçirilen projemizin, uluslararası anlamda böylesine büyük bir destek görmesi bizleri fazlasıyla gururlandırdı." açıklamasında bulundu.

Başkan Erkan Yalçın, LEN'in en önemli projelerinden "Yüzmeyi Öğren, Boğulmayı Önle" programının, 20 Mart Çarşamba günü Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani'nin katılımıyla, Avrupa Birliğinin Brüksel'deki merkezinde özel bir sunumla tanıtılacağını da dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:17 Kaynak: AA

Türkiye, Avrupa, Spor
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