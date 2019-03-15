Son Dakika Haberleri: Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Avrupa'ya Örnek Oldu

Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Avrupa'ya Örnek Oldu

2 saat önce

Avrupa Yüzme Birliği (LEN) Başkanı Pavilo Barelli, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine büyük ilgi gösterirken, LEN üyesi bütün ülkelere benzeri projelerin yapılması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Avrupa'ya Örnek Oldu, System.String[]
Avrupa Yüzme Birliği (LEN) Başkanı Pavilo Barelli, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine büyük ilgi gösterirken, LEN üyesi bütün ülkelere benzeri projelerin yapılması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yoğun çalışmaları ve destekleri neticesinde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinin Avrupa'daki çeşitli projelere ilham kaynağı olduğunu söyledi. Projenin şubat ayında Avrupa Yüzme Birliği'nin (LEN) yapılan sunum aracılığıyla birliğe üye olan bütün ülkelere tanıtıldığını kaydeden Yalçın, "Avrupa Yüzme Birliği Başkanı Pavilo Barelli projeye büyük ilgi gösterirken, LEN üyesi bütün ülkelere benzeri projelerin yapılması yönünde tavsiyelerde bulundu" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de binlerce gence ulaşan Yüzme Bilmeyen Projesi'nin LEN tarafından takdirler karşılandığını vurgulayan Başkan Yalçın, "Sayın Bakanımızın büyük destekleri neticesinde hayata geçirilen projemizin uluslararası anlamda böylesine büyük bir destek görmesi, bizleri fazlasıyla gururlandırdı" dedi.

Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, LEN'in en önemli projelerinden olan 'Yüzmeyi Öğren, Boğulmayı Önle' programının, 20 Mart Çarşamba günü Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani'nin katılımı ile Avrupa Birliği'nin Brüksel'deki merkezinde özel bir sunum ile duyurulacağını söyledi.

Toplantıya Avrupa Kültür, Eğitim ve Gençlik Komisyonlarının da katılacağını kaydeden Yalçın, LEN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa'da her sene 27 bin boğulma vakasının yaşandığını ve bu vakaların çoğunun 3-12 yaş arası çocuklar olduğunu belirtti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:58 Kaynak: İHA

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