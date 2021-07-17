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"Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" bozkırın ortasındaki Kırşehir'de ilgi görüyor - Son Dakika

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" bozkırın ortasındaki Kırşehir'de ilgi görüyor

17.07.2021 12:21

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini avantaja çeviren binlerce çocuk ve genç, yüzme sporuyla tanıştı.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini avantaja çeviren binlerce çocuk ve genç, yüzme sporuyla tanıştı.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda tüm kesimler için eğitim programları hazırladı.

Salgınla mücadelede sıkı önlemlerin alındığı 2020'de tedbirlere göre gerçekleştirilen eğitim programlarından 6 bin 445 çocuk ve genç yararlandı.

Çeşitli kriterlere göre seçilen katılımcılar, farklı tarihlerde yapılan yarışlarda derece elde etti.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine, genç ve yetişkinlere yönelik programların dışında haziran ayından itibaren yaz okullarıyla çocukları Kırşehir Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda misafir etmeye başladıklarını söyledi.

Denizi olmayan Kırşehir'de yüzme sporuna her kesimden yoğun ilgi olduğunu belirten Şahin, "2020'de pandemiye rağmen proje kapsamında 7 bin çocuğumuza ve gencimize yüzmeyi öğretmek hedefimizdi. 6 bin 445 çocuk ve gencimize yüzme öğrettik. 2021'de 9 bin yüzme bilmeyen kardeşimizi, gencimizi yüzme branşıyla tanıştırmak istiyoruz. Bugüne kadar 4 bin 445 kişiye ulaştık." dedi.

Projenin yıl sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Haftalık olarak 400'ün üzerinde kişi havuzumuzu kullanmakta. Temmuz ayında kayıtlarımız zirve yapmış şekilde devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi havuzumuza bekliyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız ve gençlerimiz sporun bir branşıyla meşgul olsun. Pandeminin dezavantajlarını avantaja çevirelim, öz güveni yüksek bireyler oluşturalım. Bunların en başında da yüzme geliyor. Bizim 4 antrenörümüz ve Halk Eğitim Merkezinden antrenörlerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mutlaka bütün çocuklarımızın yüzme sporuyla tanışmasını istiyoruz."

"Hedefimiz milli takıma sporcu yetiştirmek"

Yarı olimpik yüzme havuzunda 5 yıldır antrenör olarak görev yaptığını belirten Recep Musa Çapkur da haftanın 6 günü temel ve performans eğitimleri verdiğini aktardı.

Performans gruplarına sabah ve akşam iki antrenmanla devam ettiklerini anlatan Çapkur, "Hedefimiz milli takıma sporcu yetiştirmek. Sporla yeni tanışan çocuk ve gençler arasından seçim yapıyoruz. İl içi ve dışı faaliyetlerde yer almak istiyoruz. 5 yıldır devam ettirdiğimiz çalışmalarımızda performans gruplarına aldığımız yetenekli sporcularımızı milli takıma kazandırmak ve şampiyonalara hazırlamak istiyoruz. Kırşehir'i en iyi temsil etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Yüzme sporuna gönül veren 15 yaşındaki İbrahim Sıktı Kökcü de uzun süredir devam ettiği havuzdaki eğitimlerle il birinciliği derecesi aldığını dile getirdi.

Ana ligler ve Türkiye genelindeki yarışmalarda dereceleri olduğunu aktaran Kökcü, "Yüzmedeki hedefim rekorlar kırarak olimpiyatlara gidebilmek. 4-5 yıldır burada yüzüyorum, gençleri de spor yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Fatih Ziya Polat da 15 yaşında olduğunu, burada yaptığı antrenmanlarla kendisini geliştirme imkanı bulduğunu kaydederek, Türkiye genelinde madalyalar kazanıp milli takıma seçilmeyi hedeflediğini belirtti.

Kırşehir, Haziran, Milli, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' bozkırın ortasındaki Kırşehir'de ilgi görüyor - Son Dakika


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