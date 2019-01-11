Son Dakika Haberleri: Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nde Hedef 100 Bin Çocuk

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nde Hedef 100 Bin Çocuk

1 saat önce

Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 16 Nisan 2016 tarihinde imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında gençlik ve spor il müdürlükleri bünyesindeki havuzların daha aktif olarak kullanılması, ilkokulda okuyan öncelikle 3. ve 4.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nde Hedef 100 Bin Çocuk, System.String[]


Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 16 Nisan 2016 tarihinde imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında gençlik ve spor il müdürlükleri bünyesindeki havuzların daha aktif olarak kullanılması, ilkokulda okuyan öncelikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerin Beden Eğitimi ve Oyun Dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesiyle" yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor. 

Son olorak Kars'ta yarı olimpik yüzme havuzu açılıp bölgedeki çocukların hizmetine sunulurken, proje kapsamında 1'er aylık periyotlarla 3 dönem halinde (1. Dönem: 19.11.2018-14.12.2018), (2.Dönem: 17.12.2018-11.01.2019), (3.Dönem: 14.01.2019-20.02.2019) gençlik ve spor il müdürlüklerince ücretsiz yüzme kursları verilecek.  

Yapılan açıklamada; 

"-Öncelikle ilkokul 3. ve 4.sınıfta okuyan öğrencilere yüzme kursları verilecek olup talep halinde ilkokul 1. ve 2. sınıfta okuyan öğrenciler de projeye dahil edilebilecektir.

-Her öğrenci haftada 2, ayda 8 seans yüzme kursuna katılarak eğitimini tamamlayacaktır.

-Projenin 1. Dönemi  (19.11.2018-14.12.2018) sonunda 65 ilimizde 23 bin 752 öğrenci yüzme eğitimi almıştır" bilgileri verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:18 Kaynak: DHA

Spor
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