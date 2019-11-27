Son Dakika Haberleri: Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nde yeni şampiyonlar yetiştirme hedefi
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Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nde yeni şampiyonlar yetiştirme hedefi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci 100 Günlük İcraat Programı'nın sonuna kadar yaklaşık yüz bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedeflenen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Isparta'da hayata geçiriliyor.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nde yeni şampiyonlar yetiştirme hedefi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci 100 Günlük İcraat Programı'nın sonuna kadar yaklaşık yüz bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedeflenen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Isparta'da hayata geçiriliyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ve öğrencilerin Beden Eğitimi ve Oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirmelerini amaçlayan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu'nda sürüyor. Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörleri tarafından Isparta'da bulunan ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yüzme dersleri veriliyor. Proje, 1'er aylık periyotlarda ve 3 dönem halinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.


Isparta'da start alan proje çalışmasını yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi için hayata geçirilen bu projede tüm ilkokul 3 ve 4. sınıflarda eğitim gören yaklaşık bin 500 öğrencinin yüzme eğitimi alacağını söyledi. Gevrek, "Bakanlık olarak bu projemize çok önem veriyoruz. Isparta'mızdan da yeni şampiyonlar yetiştirmek için çok çalışıyoruz" dedi. - ISPARTA

Recep Tayyip Erdoğan, Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:09 Kaynak: İHA
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