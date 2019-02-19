Son Dakika Haberleri: Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor

38 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı 2. Yüz Günlük İcraat Programı çerçevesine Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan İş Birliği Protokolü ile hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı 2. Yüz Günlük İcraat Programı çerçevesine Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan İş Birliği Protokolü ile hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda, ilkokulda okuyan öncelikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerine antrenörler eşliğinde yüzme eğitimleri veriliyor.

İlk dönemle birlikte bu zamana kadar yapılan eğitimlerle toplam 980 öğrencinin yüzme öğrendiği kursların yıl boyunca devam etmesi planlanıyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:12 Kaynak: İHA

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