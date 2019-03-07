Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesinde 4'üncü Dönem
1 saat önce
OSMANİYE'de Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 500 öğrenciye daha yüzme dersi verilecek.
OSMANİYE'de Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 500 öğrenciye daha yüzme dersi verilecek. İlkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine Osmaniye
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda verilen eğitimler başladı. 4'üncü döneme katılan 500 öğrenci, deneyimli antrenörler eşliğinde haftanın 4 günü verilen yüzme dersleriyle yüzme öğrenmiş olacak. Ücretsiz yüzme kursu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Özel Büro Koordinatörü Levent Pazar ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Arif Özsarı işbirliği ile start verildi. Osmaniye Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda her okul, 1 ay süresince 8 seans yüzme eğitimi hizmeti alacak.
- Osmaniye
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:37 Kaynak: DHA
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