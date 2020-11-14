"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle Karabük'te öğrenciler yüzme öğreniyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan yüzme dersi alan öğrencileri ziyaret etti.

Karabük ve ilçelerinden haftanın belirli günlerinde gruplar halinde havuza gelen öğrenciler, burada antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında, Karabük 'te öğrencilere yüzme eğitimi veriliyor.

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