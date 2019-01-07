Son Dakika Haberleri: Yüzme Bilmeyen Kalmayacak

Yüzme Bilmeyen Kalmayacak

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle Trabzon'da binlerce öğrenciye yüzme öğretiliyor.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle Trabzon'da binlerce öğrenciye yüzme öğretiliyor. Bu proje ile öğrencilerin tamamına, hem vücut gelişimi, hem de psikolojik olarak insan sağlığına onlarca faydası bulunan yüzme sporu öğretilerek sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde devam eden Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yüzme öğretiliyor. Belirli periyotlar halinde bir ay boyunca beden derslerinde havuza getirilen öğrenciler, burada uzman antrenörler eşliğinde kurslara devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İkinci Yüz Günlük Eylem Planı kapsamında başlatılan projeyle, eylem planının sonuna kadar Trabzon'daki bütün çocukların kademeli olarak yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

Yüzmenin vücudun bütün fonksiyonlarını çalıştırması nedeniyle en çok önerilen branşlardan biri olduğuna dikkat çeken Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Yüzme özellikle çocukların kemik ve kas gelişimine büyük katkı sağlar, vücut esnekliğini artırır. Onlarca faydası bulunan yüzmeyi öğrenen çocuklar hem sağlık için spor yapıyor, hem de eğleniyor, stres atıyor. Her yıl 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerin bu şekilde kursa alıp mümkün olduğunca herkese yüzme öğretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:45 Kaynak: İHA

Spor
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