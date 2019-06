Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın: 2020 Tokyo'ya geniş katılımla gideceğiz

"Bu sene tarihimizde ilkleri yaşadık"

Ercan ATA-Nesrin AYDIN/ANKARA, - Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na 400 gün kala kota beklentisini Demirören Haber Ajansı'na değerlendirerek, "Yüzme zor bir spor. İyi bir altyapı kurduk ve meyvelerini alacağız kimsenin kuşkusu olmasın" dedi. 2016 Rio'ya 2 sporcu ile katıldıklarını ifade eden Erkan Yalçın, "2020 Tokyo'da ülkemize yakışan şekilde en kalabalık kadroyla gitmeyi hedefliyoruz. Biliyorsunuz 1 buçuk sene öncesinden tarihimizde ilkleri yaşayarak olimpiyat kotası aldık. Berkay Emir Öğretir'in hem hocasını hem kendisini tebrik ediyorum. Biz göreve geldiğimizde yüzmeyi hem ihya hem inşaa edeceğiz demiştik. Altyapı ve ilkler anlamında ihya ve inşaasını devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz" diye konuştu.

Geçen 3 senenin yüzme için iyi bir sezon olduğunu belirten Yalçın, "Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kızlarımızla ilk defa madalyalar aldık, ülkemize bu gururu yaşattık. Yine aynı şampiyonada altın madalya aldık. Tarihimizde ilkleri yaşayarak bu sene Multinations Şampiyonası'nda hem gençlerde hem de yıldızlarda birinci olduk, kupayı kaldırdık. Akdeniz Oyunları'nda da 8 madalya ile döndük. Tabii bunlar geleceğimizin göstergesi. Her zaman şunu söyledik 2024 ve 2028 Türkiye'nin. Çünkü öyle bir altyapı kurduk onun meyvelerini yiyeceğiz. Yüzme zor bir spor, tahminler üzerinden gidemiyoruz. Bir havuza giriyor ve havuzda saliselerle mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

Erkan Yalçın, çalışmaların yoğun bir şekilde geçtiğini belirterek, "Daha önce yurtiçinde 12 yarışımız varken bugün yurtiçinde yaklaşık 20 yarışımız var. Daha önce yurtdışı yarışları 8 yarışken bugün 39 yarış var ve dikkatinizi çekiyorum kamplar hariç. Kampları eklediğimiz zaman yaklaşık 65 yarış oluyor. Bunun meyvelerini alacağız. Biz her zaman yerli ve milli olduğumuzu söyledik. Kendi insanımıza güvenip, onlara imkanı sağladığımız zaman inanın başarının önünde durulmuyor. Kendi antrenörümüzü kendi çocuklarımıza güvenim tam. İnşallah hep beraber bayrağımızı göndere çekip, marşımızı dinleteceğiz. Sizin gönlünüz rahat olsun yüzme emin ellerde ve iyi bir noktaya gidiyoruz, dualarınızı bekliyoruz" diye konuştu.

Her türlü desteği gördüklerini söyleyen Yalçın, "Bu ülkede sporu çok seven bir Cumhurbaşkanı ile çalışıyoruz. Bakanlığımızdan her türlü desteği alıyoruz. Eksik var mıdır? Elbette vardır. Tesis anlamında çok rahatız ama zaman zaman bazı bölgelerde tesis bulamıyoruz. Bunlar da zamanla tamamlanacak. 2021'de Türkiye'de Avrupa Yüzme Birliği'nin kongresini yapacağız. Yine 2021'de Avrupa Gençler Şampiyonası düzenleyeceğiz. En iyisini yaparak bunlara ev sahipliği yapacağız. Avrupa Yüzme Birliği'nin kongresinde ülkeler bizim için nasıl bu hale geldiniz diyorlar. Devletimiz, bakanlığımız ve milletimiz bize bu imkanı veriyor" dedi.

Sadece 2020 Tokyo Olimpiyatları'na değil, 2024 ve 2028 olimpiyatlarına da geniş katılım sağlamak için şimdiden çalıştıklarını belirten Erkan Yalçın şöyle konuştu: "Yüzme olarak olimpiyatlara geniş bir katılım sağlamak istiyoruz, bütün hedefimiz o. Biz çocuklarımızı en iyi şekilde motive ediyoruz. Biz malzeme, yarış, teknik destek hepsini sağlamakla mükellefiz. Onlara en iyi eğitimi verdirmekle mükellefiz. Biz bunları yapıyoruz ve geriye dönüp baktığımız zaman diyoruz ki bizim yaptığımız eksik bir şey var mı? Hayır. Bunun neticesinde diyoruz ki bu takım inşallah iyi bir noktada olacak. Biz de ülkemiz adına bu hazzı beraber yaşayacağız. En geniş katılımla olimpiyatlara gitmek hedefimiz ve en geniş katılımla gideceğiz bundan hiç şüpheniz olmasın. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilklerle başladık, ilklerle devam ediyoruz ve ilkleri göreceksiniz. Geleceğimize bakın, biz 2024 ve 2028'de bu konuşmaları hiç yapmadan olimpiyatta madalya durumumuz nedir diye konuşacağız. Çünkü öyle bir altyapının tohumunu attık. O tohum büyüyor inşallah 2024 ve 2028'de madalyaları konuşur olacağız."