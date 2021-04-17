SPOR Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın: Türk yüzme modelinin oluşturulmasını istiyoruz

"Şu an için 6 sporcu ile 12 kotamız var"

"Uluslararası Yüzme Federasyonu Başkanı, Türk yüzmesinin gelişiminden bahsetti"

"Yüzmenin gelişimi için 8 stratejik planımız var"

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi ile hedeflere ulaşılıyor"

Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA, (DHA) - Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanı Erkan Yalçın, Tokyo Olimpiyatları'ndaki hedeflerini, projelerini ve stratejik planlarını anlattı. Yalçın, 'Dünya çapında tabana yayılmış yüzme modelinin geliştirilmesi ve Türk yüzme modelinin oluşturulmasını istiyoruz' dedi.

TYF Başkanı Erkan Yalçın, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Koronavirüs pandemisinin sporcuların çalışmalarına olumsuz etkilerinden söz eden Başkan Yalçın, 'Bugün olimpiyata giden yolda çocuklarımız tüm hızıyla çalışıyor. Pandeminin kötü taraflarından bir tanesi organizasyonlardan bazılarını yapamıyoruz ama inşallah iyi olacağı kanısındayım' diye konuştu.

'ŞU AN İÇİN 6 SPORCU İLE 12 KOTAMIZ VAR'

Tokyo Olimpiyatları'na 100 günden az bir süre kala süreçle ilgili bilgi veren Yalçın, 'Şu an 6 sporcu ile 12 kotamız var. Türkiye'de henüz halihazırda bizim yapabileceğimiz 3 akredite yarışımız var. İnşallah milletimize söz verdiğimiz gibi yerli ve milli çocuklarımızla beraber en büyük katılımla olimpiyata gideceğiz. Ülkemizin ve milletimizin yüzünü güldürmek için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız' şeklinde konuştu.

'ULUSLARARASI YÜZME FEDERASYONU BAŞKANI, TÜRK YÜZMESİNİN GELİŞİMİNDEN BAHSETTİ'

Başkan Erkan Yalçın, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) Başkanı Husain Al-Musallam'ın geçen günlerde kendisini ziyarete geldiğini aktardı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

'Nezaketinden ötürü de kendisine teşekkür ediyorum. Geldi bizi onore etti Sayın Başkan. 3 saatlik bir görüşme oldu. Kendi özel uçağı ile geldi. Gerçekten iyi yer edinmişiz ki ülke adına, kendimiz adına, bütün camia adına bize böyle bir mutluluk yaşattı. Kendisiyle konuştuğumuz zaman Türk yüzmesinin gelişiminden bahsediyordu. Ben ona ülkemizdeki artık stratejik plan doğrultusunda Yüzme Federasyonu'nun ve yüzmenin planlarını anlattım. '8 tane net stratejik planımız var ve biz bu şekilde yola çıktık' dedim. 'İnşallah bu hedeflerimize ilerliyoruz' dedim. Türk yüzmesinin artık dünyada bir ses getirdiğini ve bu ivmenin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini, bunun yanı sıra 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile ilgili gerçekten FINA'nın içerisinde bir deprem etkisi oluşturduğunu, bunlardan bahsettik.?

'YÜZMENİN GELİŞİMİ İÇİN 8 STRATEJİK PLANIMIZ VAR'

Yüzmenin gelişimi için 8 stratejik plan yaptıklarını vurgulayan Başkan Yalçın, şunları kaydetti:

'FINA'nın stratejisi doğrultusunda kendimize bir strateji belirliyoruz. Bizim çocuklarımız inşallah hedeflerine ulaşıyorlar. Ulaşmak adına yerli ve milli duygularla yapılabilecek en üst seviyede onları motive etme anlamında ve onları artık dünya arenasında gösterebilme anlamında mücadelelerini yerine getiriyorlar. Bu mücadeleler bağlamında artık Türk yüzmesinin dünyada bir yere oturması, bir model olması gerekiyor. Biz bunun için neler yapabiliriz diye düşünürken bununla ilgili kendi planımızı da yaptık. En etkili şekilde organizasyonların yapılabilmesi ve bunların sürekliliğinin sağlanabilmesi adına plan oluşturduk. Kendi yüzücülerimizin en iyi şekilde desteklenebilmesi, onlara en iyi kamp desteğinin, en iyi yarış desteğinin yani şöyle düşünün ki hayatında yüzmeyle ilgili ne varsa onlara en iyisinin yapılmasıyla ilgili bir planlama. Bunun yanı sıra ülkenin tabanında yani 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile beraber yüzme sporunun en alt tabana yaygınlaştırılması, Yüksek Performans Merkezlerinin artırılması ve bu Yüksek Performans Merkezlerinden maksimum fayda sağlanması, dünya çapında tabana yayılmış yüzme modelinin geliştirilmesi ve Türk yüzme modelinin oluşturulmasını istiyoruz. Ülkemizdeki tüm su sporlarını aynı çatı altında toplayıp ve bunların bütüncül bir bakışla beraber aynı hedefe yoğunlaşması için bize de düşen ne varsa bunların yapılmasını istiyoruz. Yüzmeyle ilgili bölgesel bazda sürdürmüş olduğumuz büyümeyi sağlamayı ve bunun devamında aynı şekilde sürdürülebilirliğinin devam etmesi gerektiğini konuştuk. Bunlar bizim hedeflerimiz, stratejik planlarımız.?

'YÜZME BİLMEYEN KALMASIN PROJESİ İLE HEDEFLERE ULAŞILIYOR'

'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında hedeflerine ulaşmaya yaklaştıklarını belirten Yalçın, 'Bu sene 1 milyon hedefiydi mesela bu hedefe yaklaşıldı. Genel manada yaklaşık 120 civarında aktif havuzumuz var ve bunların yanı sıra 300 tane de portatif havuzla şehirlerimiz destekleniyor. Yani milletimizin hizmetine yüzmeyi yaygınlaştırmak amacıyla ne yapılması gerekiyorsa yapıldığını düşünüyorum ve yapmaya da devam ediyoruz. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle ilgili ataklarımızı ilerleyen zamanlarda, pandemiyi bitirdiğimiz zaman inşallah devam ettireceğiz. Yeni antrenör alımlarımızla birlikte 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın'ı daha büyük kitlelere ulaştırmayı düşünüyoruz' dedi.